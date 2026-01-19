Primarul Ciprian Ciucu: „Termoenergetica funcţionează în condiţii de eşec premeditat”. Împrumut pentru facturi restante

Consilierii generali ai Capitalei au aprobat, luni, într-o şedinţă extraordinară, contractarea unui împrumut de 150 de milioane de lei de la Ministerul Finanţelor, pentru plata unei părţi a facturilor restante la Termoenergetica.

Soldul neachitat al facturilor emise de Termoenergetica pentru compensarea prestării serviciului public de alimentare cu energie termică totalizează 510 milioane lei.

Ciprian Ciucu: Termoenergetica funcționează în condiții de eșec premeditat

Compania Termoenergetica nu funcţionează în prezent pe principii economice şi se îndreaptă spre faliment, a afirmat, luni, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, care a susţinut că se repetă experienţa "defunctului" RADET.

El a menţionat, într-o postare pe Facebook, că, în aceste zile, "se concentrează" pe "salvarea" sistemului de termoficare - într-o primă fază evitarea falimentului, după care, în cursul anului, "optimizarea" şi "eficientizarea" sistemului.

"Pe scurt, după ce RADET a fost desfiinţată şi înlocuită cu Termoenergetica, aceasta din urmă are fix aceleaşi probleme pe care le-a avut RADET-ul: în fiecare an de la (re)înfiinţare a avut pierderi uriaşe! Se repetă exact tiparul RADET. De aceea, aici preiau personal leadership-ul reformelor care vor urma, pentru că este clar că se îndreaptă spre faliment, repetând exact experienţa defunctului RADET. Nu va fi uşor, vor fi multe bătălii politice şi admnistrative de dus. Sper să fiţi cu mine", a transmis Ciprian Ciucu.

Primarul a avut o întâlnire luni cu reprezentanţii Termoenergetica, cu care a discutat despre problemele structurale pe care le are termoficarea Capitalei. De asemenea, el a avut o discuţie cu conducerea Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei - ANRE, instituţie care reglementează modul în care funcţionează Termoenergetica şi relaţia dintre Termoenergetica şi ELCEN.

"Aşa cum este acum Termoenergetica NU funcţionează pe principii economice, 'vinde cu 2 lei şi cumpără cu 3 lei'. Asta, în condiţiile în care costurile cu forţa de muncă sunt de doar cca. 13% din buget. Funcţionează în condiţii de eşec premeditat. O parte din datorii s-au acumulat din cauza reglementărilor (cum ar fi termene de facturare şi plăţi care au dus la penalităţi aberante): penalităţile anuale sunt dublul investiţiilor pe care le facem (TMCB are 30 mil. investiţii şi 60 mil. penalităţi). Am discutat acest lucru cu conducerea ANRE şi am convenit să rezolvăm o parte din aceste probleme care vin din reglementare. Am găsit deschidere, mulţumesc", a adăugat Ciucu.

Conform edilului, o altă problemă majoră vine din diferenţa dintre pierderile tehnologice de circa 22,5% şi pierderile reale de circa 39%.

Ciprian Ciucu urmează să discute marţi cu ministrul Energiei, Bogdan Ivan, despre integrarea producţiei cu distribuţia, dar şi despre retehnologizarea ELCEN.

"O parte din problemele de termoficare, cele din această perioadă, vin dinspre ELCEN care are probleme din cauza neplăţii datoriilor de către Termoenergetica. Da, suntem în dilema cu oul şi cu găina. Este nevoie să avem un responsabil unic! Am convenit cu dl. ministru Bogdan Ivan să analizăm mâine activitatea Elcen şi Termoenergetica şi să discutăm despre stadiul investiţiilor pentru retehnologizarea ELCEN şi soluţiile pentru a avea un sistem de termoficare coerent, care să integreze producţia cu distribuţia. O mare parte din datorii vin de aici", a explicat primarul general al Capitalei.

El a atras atenţia că falimentul Termoenergetica atrage "automat" falimentul ELCEN şi "colapsul mega-sistemului de termoficare moştenit" din perioada regimului comunist.

"Voi cere conducerii ELCEN şi Termoenergetica să vină cu explicaţii clare, dacă soluţii nu au! Nu sunt aspecte care să ţină de voinţa primarului sau a ministrului Energiei, pentru că nu suntem absurzi şi nu vrem noi să dăm apă caldă şi căldură. Voi rediscuta acest subiect şi cu domnul ministru Ivan", anunţă primarul Capitalei.

Avarii în lanț la Termoenergetica

În 4 ianuarie, compania Termoenergetica anunţa că la CET Sud s-a produs o avarie, astfel că furnizarea agentului termic pentru încălzire şi apă caldă a fost afectată în sectoarele 2, 3 şi parţial în sectoarele 4 şi 5. La rândul lor, reprezentanţii Elcen afirmau că fac eforturi pentru a ţine în funcţiune echipamentele vechi şi că sunt esenţiale investiţiile în modernizarea centralelor.

Cu câteva zile în urmă, Electrocentrale Bucureşti SA preciza că funcţionarea sigură a sistemului de termoficare presupune respectarea limitelor tehnice ale întregului circuit şi că orice solicitare de majorare suplimentară a debitului ar implica, între altele, funcţionarea CET în regimuri tehnice anormale şi creşterea exponenţială a riscului de avarii la instalaţii.

„Din acest motiv, ELCEN operează centralele într-un regim sigur şi stabil, care permite menţinerea livrării agentului termic către reţeaua de termoficare, evitând riscuri majore ce ar putea avea consecinţe mult mai grave pentru consumatori”, au explicat reprezentanţii companiei.

Potrivit aceleiaşi surse, dacă parametrii de retur ai circuitului, asiguraţi de către operatorul reţelei de termoficare, ar fi corespunzători, atunci şi instalaţiile din CET-urile ELCEN ar putea fi automat încărcate la maximum, cu randamente mai bune şi eficienţă mai ridicată.

Lunea trecută, primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a transmis, după discuţiile pe care le-a avut cu ministrul Energiei, Bogdan Ivan, şi cu reprezentanţii ELCEN şi ai Termoenergetica, despre problema căldurii şi a apei calde în Bucureşti, în urma avariei la CET Sud, că specialiştii au decis să suplimenteze cu debit celelalte centrale (CET Vest şi CET Grozăveşti) şi să rearondeze unele puncte termice din aria de deservire a CET Sud. Primarul a adăugat însă că sistemul funcţionează în regim de avarie.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a explicat ulterior că, în condiţiile în care infrastructura de distribuţie de agent termic din Bucureşti este una foarte veche, repunerea în funcţiune a cazanului cu apă fierbinte (CAF) din cadrul CET Sud, care alimenta 3.500 de blocuri şi care a fostoprit, ar aduce riscul de a exploda, ceea ce ar afecta ”o arie mai mare” din Capitală.

”În acest moment, nu o să fie îngheţate caloriferele, apa este călâie, temperatura este mult mai jos”, preciza edilul care, abia instalat în funcţie, şi=a cerut scuze pentru infrastructura veche folosită în Bucureşti pentru furnizarea de energie termică.

”Din păcate, a da drumul la acel CAF au explicat cei de la ELCEN că ar pune în pericol toată instalaţia şi s-ar putea opri pe o arie mult mai largă, în Bucureşti, agentul termic. Şi s-a luat decizia de către experţi, cei care manageriază sistemul, nu de către primar sau de către Ministerul Energiei, că riscul este prea mare, acum, să dea drumul la acest CAF. De ce? Pentru că, s-a explicat, din cauza pierderilor din reţea se duce foarte multă apă de adaos sau apă foarte, foarte dură care afectează instalaţiile cazanului, ţevile ş.a.m.d. pot exploda şi pot apărea inclusiv accidente de muncă. Este vorba despre o infrastructură foarte veche, din anii 60, tehnologie din anii 40-50, toate aceste CET-uri. Singurul modernizat din Bucureşti este CET Vest, de aceea în Drumul Taberei, în Militari, în zona de vest nu sunt probleme”, a declarat primarul general, miercuri seară, la Digi 24.

