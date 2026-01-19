De ce nu e Nicușor Dan la Davos. Consilier: ”Mesajul este «nu umblu teleleu prin lume» când sunt lucruri importante în țară”

Stiri Politice
19-01-2026 | 08:03
nicusor dan
IMAGO

Nicușor Dan nu a mers la Forumul Economic de la Davos pentru că în România se derulează acum mai multe crize, care impun prezența sa în țară, a declarat consilierul prezidențial Marius Lazurca. Mesajul este ”nu umblu teleleu prin lume”, spune Lazurca.

autor
Cristian Anton

Consilierul prezidenţial pentru securitate naţională Marius Lazurca a explicat de ce preşedintele Nicuşor Dan nu va fi prezent la Forumul Economic Mondial de la Davos, afirmând că agenda unui preşedinte este sub asediul urgenţelor, crizelor şi priorităţilor.

El a afirmat că mesajul lui Nicuşor Dan pentru români este: ”nu umblu teleleu prin lume când sunt lucruri atât de importante care reclamă prezenţa mea în ţară”.

Marius Lazurca a fost întrebat duminică de ce nu merge Nicuşor Dan la Forumul Economic Mondial de la Davos, iar România va fi reprezentată de ministrul de Externe, Oana Ţoiu.

”Faptul că România este reprezentată la Davos, la nivel înalt, este deja o parte din răspunsul pe care am să vi-l dau. Nu e neobişnuit ca statele să fie reprezentate la acest eveniment de către miniştrii lor de externe. În al doilea rând, decizia preşedintelui este uşor de înţeles şi o să o explic foarte concis. Agenda preşedintelui, oricărui preşedinte, este sub asediul urgenţelor, crizelor şi priorităţilor. Principalul exerciţiu pe care trebuie să-l facă orice şef de stat este să prioritizeze crizele, urgenţele şi evenimentele care se bulucesc pe agenda domniei sale”, a afirmat Marius Lazurca.

Citește și
Nicușor Dan
Președintele României, Nicușor Dan, se declară ”profund îngrijorat”: ”Trebuie să reluăm dialogul direct”

El a mai declarat că decizia de a rămâne în ţară a fost luată în urma unor discuţii aprofundate şi adesea în contradictoriu.

Lazurca spune că el l-a convins pe NMicușor Dan să nu meargă la Davos

”În momentul în care această decizie a fost luată, trebuie să vă spun că ea a fost luată nu uşor şi în urma unor discuţii aprofundate şi adesea în contradictoriu cu privire la oportunitatea prezenţiei domniei sale la Davos. Până la urmă preşedintele a decis să rămână în ţară. Mesajul domniei sale către români fiind «nu umblu teleleu prin lume când sunt lucruri atât de importante care reclamă prezenţa mea în ţară, mai cu seamă când consilierii mei nu îmi pot construi suficientă substanţă pentru prezenţa mea la Davos». Aşadar, dacă e cineva de blamat, eu sunt acela”, a mai transmis consilierul prezidenţial.

Potrivit Ministerului român de Externe, România va fi reprezentată, la cea de-a 56-a reuniune anuală a Forumului Economic Mondial de la Davos, Elveţia, care se va desfăşura în perioada 19-23 ianuarie, de către ministrul de Externe, Oana Ţoiu, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, şi consilierul prezidenţial Radu Burnete.

MAE precizează că tema centrală a ediţiei din acest an este susţinerea dialogului, „pe fondul unor fragmentări politice şi ideologice tot mai evidente”. Potrivit sursei citate, agenda discuţiilor se va concentra în jurul a cinci provocări majore la nivel global - cooperarea într-o lume contestată, deblocarea unor noi surse de creştere, investiţiile în capitalul uman, promovarea responsabilă a inovaţiei, creşterea prosperităţii globale, MAE.

Președintele Nicușor Dan: În 2025, democraţia românească ”a reuşit să facă faţă” unui război hibrid”

Sursa: News.ro

Etichete: nicusor dan, Davos, forumul economic mondial, marius lazurca,

Dată publicare: 19-01-2026 08:03

Articol recomandat de sport.ro
Jackpot pentru Cristi Chivu! Inter pregătește noul contract pentru antrenor
Jackpot pentru Cristi Chivu! Inter pregătește noul contract pentru antrenor
Citește și...
Consilierul prezidențial Marius Lazurca, întrebat dacă i-a fost propusă şefia SRI sau SIE: „Nu pot confirma sau infirma”
Stiri Politice
Consilierul prezidențial Marius Lazurca, întrebat dacă i-a fost propusă şefia SRI sau SIE: „Nu pot confirma sau infirma”

Consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca, a declarat că nu poate confirma sau infirma dacă președintele Nicușor Dan i-a propus conducerea SRI ori a SIE.

Președintele României, Nicușor Dan, se declară ”profund îngrijorat”: ”Trebuie să reluăm dialogul direct”
Stiri Politice
Președintele României, Nicușor Dan, se declară ”profund îngrijorat”: ”Trebuie să reluăm dialogul direct”

Președintele României, Nicușor Dan, se declară ”profund îngrijorat” din cauza evenimentelor recente, care au legătură cu situația din Groenlanda, provocate de președintele SUA, Donald Trump.  

România, invitată să devină membru al „Consiliului pentru Pace”. Donald Trump i-a trimis o scrisoare lui Nicuşor Dan
Stiri actuale
România, invitată să devină membru al „Consiliului pentru Pace”. Donald Trump i-a trimis o scrisoare lui Nicuşor Dan

Administraţia Prezidenţială a confirmat, duminică, primirea scrisorii transmise de preşedintele SUA, Donald Trump, preşedintelui Nicuşor Dan, prin care este adresată oficial invitaţia ca România să devină membru al „Consiliului pentru Pace".

Nicu Ștefănuță: Mulți i-au cântat prohodul lui Nicușor Dan, dar a supraviețuit și a mers mai departe de fiecare dată
Stiri Politice
Nicu Ștefănuță: Mulți i-au cântat prohodul lui Nicușor Dan, dar a supraviețuit și a mers mai departe de fiecare dată

Europarlamentarul independent Nicu Ştefănuţă a declarat, joi, că l-a văzut pe Nicuşor Dan de pe vremurile USR şi începutului USR-ului şi prea multe lume i-a cântat prohodul de prea multe ori. Iar el a supravieţuit, şi a calculat şi a înaintat, mereu.

Mesajul lui Nicușor Dan pentru românii din diaspora: „Este o prioritate a mandatului meu”
Stiri Politice
Mesajul lui Nicușor Dan pentru românii din diaspora: „Este o prioritate a mandatului meu”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că protejarea şi promovarea drepturilor cetăţenilor români din afara graniţelor reprezintă o prioritate a mandatului său.

Recomandări
Industria din UE care și-ar putea tripla exporturile după semnarea acordului Mercosur. Care sunt beneficiile pentru România
Stiri Economice
Industria din UE care și-ar putea tripla exporturile după semnarea acordului Mercosur. Care sunt beneficiile pentru România

Documentul istoric, semnat în Paraguay între Uniunea Europeană și Mercosur, creează una dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, care reunește peste 700 de milioane de consumatori și aproape 30% din PIB-ul global.

O masă de aer arctic a ajuns în România și aduce temperaturi de -20 de grade Celsius. Meteorolog: „Nu va dispărea curând”
Stiri actuale
O masă de aer arctic a ajuns în România și aduce temperaturi de -20 de grade Celsius. Meteorolog: „Nu va dispărea curând”

Anul acesta, luna ianuarie își confirmă numele de gerar. Este iarnă ca la carte în România. După zile și nopți foarte reci, de luni, 19 ianuarie, toată țara intră sub un cod galben.

Tragedie în Spania. Cel puțin 21 de oameni au murit și peste 30 răniți grav după ciocnirea a două trenuri de mare viteză
Stiri externe
Tragedie în Spania. Cel puțin 21 de oameni au murit și peste 30 răniți grav după ciocnirea a două trenuri de mare viteză

Un accident feroviar care a implicat duminică două trenuri de mare viteză a făcut cel puţin 21 de morţi şi peste 30 de răniţi grav în sudul Spaniei, potrivit Gărzii Civile, după o ciocnire foarte violentă care a aruncat mai multe vagoane de pe şine,  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 18 Ianuarie 2026

29:00

Alt Text!
La Măruță
16 Ianuarie 2026

01:30:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Ianuarie 2026

01:44:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59