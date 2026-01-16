Primarii PSD refuză întâlnirea cu șeful Guvernului din care face parte și PSD, ca să nu „legitimeze austeritatea”

Premierul Ilie Bolojan se deplasează vineri la Iaşi şi Botoşani, unde urmează să aibă discuţii cu primarii din cele două judeţe pe teme ce ţin de administraţia publică locală.

Potrivit Biroului de presă al Guvernului, la aceste întâlniri vor participa şi reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.

Vizita are loc în contextul în care Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei a pus, marţi seara, în transparenţă decizională proiectul de lege privind măsurile administrative pentru creşterea capacităţii financiare şi eficientizarea activităţii administraţiei publice centrale şi locale. Actul normativ prevede, printre altele, eficientizarea administraţiei publice locale şi centrale, echitate socială în colectarea taxelor şi impozitelor, precum şi o disciplină financiară mai strictă. De asemenea, în anul 2026, în mod temporar, autorităţile locale vor putea aproba diminuarea cheltuielilor de personal, proporţional cu cheltuielile aferente numărului de posturi ocupate care ar urma să fie desfiinţate, transmite Agerpres.

Guvernul intenţionează să îşi angajeze răspunderea pe acest proiect de lege.

Boicot PSD

În acest context, primarii PSD din judeţul Iaşi au anunţat că nu vor participa la întâlnirea cu premierul Ilie Bolojan, programată vineri la Palatul Culturii din Iaşi. Conducerea PSD Iaşi susţine că întâlnirea este una pur formală şi că deciziile privind reducerile bugetare au fost deja luate.

„Premierul «Taie-Tot», liberalul Ilie Bolojan, acest propovăduitor al austerităţii, vine la Iaşi, astăzi, să se întâlnească cu primarii din judeţ. Întrunirea este, însă, una pur formală: deciziile de reduceri bugetare au fost deja luate. Adoptarea măsurilor de austeritate, fără o consultare reală cu toate părţile implicate, va avea efecte dramatice asupra comunităţilor locale. Ignorarea partenerilor politici şi a opiniei publice este inacceptabilă. După o atentă analiză, primarii PSD din judeţul Iaşi au decis să nu participe la convocarea făcută de Ilie Bolojan. Pentru că PSD nu vrea să legitimeze austeritatea, nu vrea să gireze tăierile, nu vrea sărăcie”, a transmis conducerea PSD Iaşi.

Social-democraţii mai afirmă că la întâlnirea de la Iaşi nu au fost invitaţi parlamentarii PSD, deşi aceştia contribuie la asigurarea unei majorităţi în Parlament.

„Ca partid situat pe primul loc în preferinţele ieşenilor la alegerile parlamentare de la sfârşitul anului 2024, PSD trebuia să se afle la masă cu premierul pentru a discuta, dincolo de măsurile de restricţie bugetară, şi un plan serios de investiţii publice pentru zona noastră. Nu este pentru prima dată când Ilie Bolojan, în calitate de prim-ministru, refuză o astfel de întrevedere în interesul ieşenilor”, mai susţin reprezentanţii PSD Iaşi.

Premierul Ilie Bolojan va avea, vineri, întâlniri şi cu primarii din judeţul Botoşani, pe agenda discuţiilor fiind incluse teme legate de administraţia publică locală şi de măsurile aflate în pregătire la nivel guvernamental.

