Oana Gheorghiu: „Postările mele de pe Facebook nu au influențat retragerea trupelor americane. S-a încercat o asociere”

30-10-2025 | 20:31
Oana Gheorghiu
Inquam Photos / Octav Ganea

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, joi, că nu există nicio legătură între retragerea unor sute de militari americani din România și postările sale de pe Facebook, ci a fost doar o încercare de asociere a celor două.

Claudia Alionescu

Ea a menţionat că ar fi fost nepotrivit să vină Sorin Grindeanu la Cotroceni, la ceremonia de depunere a jurământului.

”Cred că nu există niciun fel de legătură între retragerea trupelor, sau a unor sute de militari americani din România şi postările mele de pe Facebook de acum câteva luni. Cred că a fost doar o încercare de a face legătura între aceste două lucruri. Postările mele au fost postările unui om, unui cetăţean, într-un context cu o încărcătură emoţională foarte mare, dar cu siguranţă nu pot influenţa politica americană. Deci mă gândesc că dacă aş fi putut eu să influenţez ceva postările mele, ar fi trebuit să influenţez Ministerul Sănătăţii de-a lungul timpului şi am fi avut o reformă în sănătate, fiindcă despre asta am vorbit cel mai mult pe Facebook”, a declarat Oana Gheorghiu, la Europa FM, despre acuzaţiile aduse de PSD.

Ce spune acum Gheorghiu despre parteneriatul strategic dintre România și America

Întrebată dacă între timp l-a reevaluat pe Donald Trump, Oana Gheorghiu a spus că acum este în poziţia de vice-ministru şi susţine cu tărie parteneriatul strategic pe care România îl are cu America.

”Sunt o admiratoare a Statelor Unite ale Americii şi sunt recunoscătoare pentru faptul că noi suntem membri NATO şi că avem protecţia de care avem nevoie, cu război la graniţă şi datorită Americii. Eu, ca cetăţean, pot să am o opinie despre cineva, ca reprezentat al statului român, urmez linia guvernului şi întotdeauna voi face ceea ce trebuie. Nu cred că are mare importanţă opinia personală în cazul de faţă”, a arătat ea.

„Ar fi fost nepotrivit” ca Grindeanu să fi venit la ceremonia de la Cotroceni

Întrebată dacă a interacţionat vreodată cu liderul PSD Sorin Grindeanu, Oana Gheorghiu a spus că nu a vorbit niciodată cu preşedintele PSD.

Despre absenţa acestuia la ceremonia de la Palatul Cotroceni, Oana Gheorghiu a spus că ar fi fost nepotrivit să vină.

”Eu cred că ar fi fost nepotrivit să vină, în acest context. Dar, în acelaşi timp, şi dacă venea, pentru mine era în regulă. Eu nu vreau să intru în polemici politice. (..) Eu nu sunt un om politic. Am venit să pun umărul şi să ajut acest guvern şi nu vreau deloc să intru în polemici nici cu domnul Grindeanu şi cu nimeni altcineva. Dacă venea era la fel de bine, că n-a venit, mie mi s-a părut mai potrivit aşa, pentru că am înţeles că nu este de acord cu această numire. Dar eu sper ca domnul Grindeanu, ca toţi oamenii care sunt în această coaliţie, să vrea cu sinceritate să facem bine acestei ţări”, a menţionat Gheorghiu.

Vicepremierul a subliniat că este pregătită să lucreze şi cu PSD.

”Cu oricine îşi doreşte cu adevărat să facă bine ţării. Şi eu sunt convinsă că sunt oameni acolo care chiar vor asta. Chiar şi în PSD”, a spus ea.

Oana Gheorghiu, interviu pentru Știrile ProTV după ce și-a preluat mandatul. Cum răspunde criticilor lui Sorin Grindeanu
Oana Gheorghiu, interviu pentru Știrile ProTV după ce și-a preluat mandatul. Cum răspunde criticilor lui Sorin Grindeanu

Oana Gheorghiu este noul vicepremier al Guvernului României. Numirea sa marchează o premieră în politica românească. O reprezentantă a societății civile, care a construit în afara sistemului, este chemată acum să-l reformeze din interior.  

Ilie Bolojan, mesaj pentru Oana Gheorghiu: „Sper să transfere experienţa acumulată şi în plan guvernamental”
Ilie Bolojan, mesaj pentru Oana Gheorghiu: „Sper să transfere experienţa acumulată şi în plan guvernamental”

Premierul Ilie Bolojan i-a urat bun venit noului vicepremier, Oana Gheorghiu, şi a spus că speră ca aceasta să îşi folosească experienţa şi în plan guvernamental, în domeniile reformei, digitalizării şi debirocratizării.

Oana Clara Gheorghiu a depus jurământul de învestitură în funcția de vicepremier | Video
Oana Clara Gheorghiu a depus jurământul de învestitură în funcția de vicepremier | Video

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul de numire a Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier, anunţă joi Administraţia prezidenţială.

Oana Gheorghiu, numită, oficial, vicepremier de președintele Nicușor Dan. Va depune jurământul joi, la Cotroceni
Oana Gheorghiu, numită, oficial, vicepremier de președintele Nicușor Dan. Va depune jurământul joi, la Cotroceni

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, miercuri, numirea Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier. Decretul a fost trimis în această după-amiază la Monitorul Oficial şi va fi publicat joi, 30 octombrie.

CTP, despre grija lui Grindeanu-Știucă și retragerea trupelor: ”Avem nevoie de ei să apărăm SUA de pericolul Oana Gheorghiu”
CTP, despre grija lui Grindeanu-Știucă și retragerea trupelor: ”Avem nevoie de ei să apărăm SUA de pericolul Oana Gheorghiu”

CTP abordează ironic anunțul SUA privind retragerea unor trupe din România, pe fondul scandalului stârnit de Sorin Grindeanu, care i-a cerut lui Bolojan să nu o pună pe Oana Gheorghiu vicepremier întrucât ar fi un ”dezastru” pentru relația noastră cu SUA.  

