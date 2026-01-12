China preia propaganda Kremlinului: Dușmanul Europei nu este Rusia, ci un ”demon”. ”NATO nu mai contează”

Stiri externe
12-01-2026 | 16:26
propaganda china
Shutterstock

Adevărata amenințare pentru Europa nu este Rusia, ci ”demonul” său interior, în timp ce NATO a devenit irelevant, susține un diplomat chinez. Cel mai longeviv ambasador al Chinei în SUA preia astfel propaganda oficială a Kremlinului.

autor
Cristian Anton

Dușmanul Europei nu este Rusia, ci ”demonul” său interior, iar NATO nu mai contează practic, în timp ce Donald Trump duce o ofensivă pentru preluarea Groenlandei de la aliatul său, Danemarca, scrie South China Morning Post (SCMP).

Publicația chineză SCMP, deținută de Jack Ma, patronul gigantului Alibaba, a devenit în ultimul timp apropiată a regimului de la Beijing, după ce ani de zile s-a remarcat prin politica sa editorială independentă.

Europa a făcut o „greșeală de judecată” atunci când a clasificat Rusia drept principala sa amenințare la adresa securității, întrucât adevăratul pericol pentru continent rezida în „demonul interior” al europenilor, a declarat fostul emisar Cui Tiankai, cel mai longeviv ambasador al Chinei în SUA.

Cui Tiankai, fost viceministru chinez de externe, a susținut, de asemenea, că NATO și-a depășit relevanța și a susținut că alianța transatlantică de securitate nu mai servește intereselor pe termen lung ale membrilor săi.

Citește și
spionaj
Acuzații de spionaj cibernetic: China ar fi vizat conturi de e-mail ale Congresului american

Chinezii dezbat despre viitorul NATO

Comentariile lui Cui au venit în timpul unei discuții care a examinat relațiile SUA cu aliații săi sub administrația Donald Trump, la Forumul Mondial pentru Pace, organizat duminică de Institutul de Relații Internaționale al Universității Tsinghua din Beijing.

Evenimentul a avut loc pe fondul speculațiilor pe scară largă despre rolul și viitorul NATO, în timp ce președintele SUA intensifică discuțiile despre preluarea Groenlandei, un teritoriu autonom al Danemarcei, un aliat american.

Întrebările s-au intensificat de la operațiunea militară americană din această lună din Venezuela, care a culminat cu răpirea liderului țării sud-americane, Nicolas Maduro, și a soției sale. Cei doi se confruntă acum cu acuzații de narcoterorism la New York.

Donald Trump spune că vrea Groenlanda pentru a descuraja Rusia și China: „Vom face ceva, fie că le place sau nu”

Sursa: StirilePROTV

Etichete: Rusia, europa, China, propaganda, dusman,

Dată publicare: 12-01-2026 16:26

Articol recomandat de sport.ro
Așa arată cuplul care a șocat pe toată lumea s-a despărțit după o săptămână: ”E mai bine pentru amândoi”
Așa arată cuplul care a șocat pe toată lumea s-a despărțit după o săptămână: ”E mai bine pentru amândoi”
Citește și...
Rusia și China au găsit noi acuzații la adresa SUA, după capturarea petrolierului Marinera. Aliații anti-Occident, revoltați
Stiri externe
Rusia și China au găsit noi acuzații la adresa SUA, după capturarea petrolierului Marinera. Aliații anti-Occident, revoltați

Diplomaţia rusă a acuzat joi SUA că accentuează "tensiunile militare şi politice" după capturarea unui petrolier cu legături cu Moscova în Atlanticul de Nord, în timp ce China susţine că Statele Unite acţionează arbitrar, relatează AFP şi dpa.

Acuzații de spionaj cibernetic: China ar fi vizat conturi de e-mail ale Congresului american
Stiri externe
Acuzații de spionaj cibernetic: China ar fi vizat conturi de e-mail ale Congresului american

O grupare de hackeri chinezi ar fi compromis conturile de e-mail utilizate de membri ai personalului unor comisii influente din Camera Reprezentanţilor a SUA, a dezvăluit miercuri publicaţia Financial Times, citând persoane familiarizate cu subiectul.

Mesajul afișat pentru români de un magazin online popular din China, după taxa pentru coletele non-UE introdusă la 1 ianuarie
Stiri Diverse
Mesajul afișat pentru români de un magazin online popular din China, după taxa pentru coletele non-UE introdusă la 1 ianuarie

Fiți atenți când comandați produse de pe platformele din afara Uniunii Europene, pentru că vă puteți trezi cu un cost suplimentar.

Plan pentru următorul cincinal chinez. Propaganda de stat va mediatiza intens acest cuvânt. Cum trebuie să apară China
Stiri externe
Plan pentru următorul cincinal chinez. Propaganda de stat va mediatiza intens acest cuvânt. Cum trebuie să apară China

Propaganda chineză va trebui să mediatizeze intens la nivel global termenul ”economie” și să prezinte imaginea unei Chine încrezătoare, independente și unite, potrivit unui ordin al șefului ideologiei de la Beijing care vizează următorul cincinal.

 

China condamnă public atacul SUA în Venezuela, dar îl studiază în detaliu pentru cazul Taiwan. ”Operațiune de manual”
Stiri externe
China condamnă public atacul SUA în Venezuela, dar îl studiază în detaliu pentru cazul Taiwan. ”Operațiune de manual”

China a condamnat public atacul american în Venezuela și capturarea lui Nicolas Maduro, dar studiază în detaliu operațiunea, despre care experții militari de la Beijing spun că a fost ”de manual”. Ca inspirație pentru o virtuală invazie a Taiwanului.

Recomandări
Anunț oficial. Guvernul va adopta legile privind reforma administraţiei, cu tăieri de 10% din anvelopa pentru salarii
Stiri Politice
Anunț oficial. Guvernul va adopta legile privind reforma administraţiei, cu tăieri de 10% din anvelopa pentru salarii

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a anunţat că, săptămâna viitoare, Guvernul va adopta pachetul de legi privind reforma administraţiei, cu tăieri de 10% din anvelopa pentru salarii, cu care va merge în Parlament pentru asumarea răspunderii.

Gerul extrem în România face primele victime: un adolescent a murit singur în casă după ce a aprins focul în sobă
Stiri actuale
Gerul extrem în România face primele victime: un adolescent a murit singur în casă după ce a aprins focul în sobă

Gerul mușcă necruțător, în toată România. Peste noapte au fost -20 de grade la mare altitudine și -15 în orașele de câmpie. Grav este că vorbim deja și de victime.

Peste 70% din medici, scutiți de gărzi în unele secții ale Spitalului Județean din Constanța. S-a trimis Corpul de Control
Stiri actuale
Peste 70% din medici, scutiți de gărzi în unele secții ale Spitalului Județean din Constanța. S-a trimis Corpul de Control

Ministerul Sănătății a trimis corpul de control la Spitalul Județean din Constanța unde doi copii au intrat în moarte cerebrală, după ce au fost operați.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 12 Ianuarie 2026

51:53

Alt Text!
La Măruță
12 Ianuarie 2026

01:30:00

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
12 Ianuarie 2026

01:47:16

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59