China preia propaganda Kremlinului: Dușmanul Europei nu este Rusia, ci un ”demon”. ”NATO nu mai contează”

Adevărata amenințare pentru Europa nu este Rusia, ci ”demonul” său interior, în timp ce NATO a devenit irelevant, susține un diplomat chinez. Cel mai longeviv ambasador al Chinei în SUA preia astfel propaganda oficială a Kremlinului.

Dușmanul Europei nu este Rusia, ci ”demonul” său interior, iar NATO nu mai contează practic, în timp ce Donald Trump duce o ofensivă pentru preluarea Groenlandei de la aliatul său, Danemarca, scrie South China Morning Post (SCMP).

Publicația chineză SCMP, deținută de Jack Ma, patronul gigantului Alibaba, a devenit în ultimul timp apropiată a regimului de la Beijing, după ce ani de zile s-a remarcat prin politica sa editorială independentă.

Europa a făcut o „greșeală de judecată” atunci când a clasificat Rusia drept principala sa amenințare la adresa securității, întrucât adevăratul pericol pentru continent rezida în „demonul interior” al europenilor, a declarat fostul emisar Cui Tiankai, cel mai longeviv ambasador al Chinei în SUA.

Cui Tiankai, fost viceministru chinez de externe, a susținut, de asemenea, că NATO și-a depășit relevanța și a susținut că alianța transatlantică de securitate nu mai servește intereselor pe termen lung ale membrilor săi.

Chinezii dezbat despre viitorul NATO

Comentariile lui Cui au venit în timpul unei discuții care a examinat relațiile SUA cu aliații săi sub administrația Donald Trump, la Forumul Mondial pentru Pace, organizat duminică de Institutul de Relații Internaționale al Universității Tsinghua din Beijing.

Evenimentul a avut loc pe fondul speculațiilor pe scară largă despre rolul și viitorul NATO, în timp ce președintele SUA intensifică discuțiile despre preluarea Groenlandei, un teritoriu autonom al Danemarcei, un aliat american.

Întrebările s-au intensificat de la operațiunea militară americană din această lună din Venezuela, care a culminat cu răpirea liderului țării sud-americane, Nicolas Maduro, și a soției sale. Cei doi se confruntă acum cu acuzații de narcoterorism la New York.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













