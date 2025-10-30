Nicușor Dan a semnat decretul pentru numirea Oanei Gheorghiu ca vicepremier. Depunerea jurământului, la ora 10.00

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul de numire a Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier, anunţă joi Administraţia prezidenţială.

”Preşedintele României, Nicuşor Dan, a semnat decretul de numire în funcţia de membru al Guvernului a doamnei Oana Clara Gheorghiu, viceprim-ministru”, a informat joi dimineaţă Preşedinţia.

De asemenea, anunţă că încetează numirea lui Ilie Bolojan ca vicepremier interimar, după demisia lui Dragoş Anastasiu.

”La data publicării prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I, încetează efectele Decretului nr. 909/2025 pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca viceprim-ministru interimar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 764 din 14 august 2025”, a transmis Administraţia Prezidenţială.

Ceremonia de depunere a jurământului de învestitură în funcţie are loc joi, de la ora 10:00, în Sala Unirii a Palatului Cotroceni.

