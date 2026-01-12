Președintele Donald Trump anunță că Iranul dorește să negocieze. Numărul celor uciși în proteste ar fi de peste 540

12-01-2026 | 16:21
SUA vs Iran

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Iranul dorește să negocieze cu Washingtonul, după ce liderul de laCasa Albă a amenințat că va lovi Republica Islamică pentru represiunea sângeroasă împotriva protestatarilor.

Cristian Matei

Recent, activiștii au declarat că numărul morților în demonstrațiile din Iran a crescut la cel puțin 544.

Potrivit Associated Press, până acum, Iranul nu a avut nicio reacție directă la comentariile lui Trump, care au venit după ce ministrul de externe al Omanului – de mult timp interlocutor între Washington și Teheran – a călătorit în Iran în acest weekend.

De asemenea, rămâne neclar ce ar putea promite Iranul, mai ales că Trump a stabilit cerințe stricte cu privire la programul său nuclear și arsenalul său de rachete balistice, pe care Teheranul insistă că sunt cruciale pentru apărarea națională.

Ministrul de externe iranian Abbas Araghchi, vorbind în fața diplomaților străini la Teheran, a insistat că „situația este sub control total” în declarații aprinse, în care a dat vina pe Israel și SUA pentru violențe, fără a oferi dovezi.

protest iran
Ce spune televiziunea controlată de regimul de la Teheran despre zecile de cadavre filmate în fața unei morgi

„De aceea demonstrațiile au devenit violente și sângeroase, pentru a-i oferi președintelui american un pretext să intervină”, a spus Araghchi, în comentarii difuzate de rețeaua de știri prin satelit Al Jazeera, finanțată de Qatar.

Al Jazeera a primit permisiunea de a transmite în direct din interiorul țării, în ciuda blocării internetului.

Cu toate acestea, Araghchi a declarat că Iranul este „deschis la diplomație”. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmail Baghaei, a declarat că canalul de comunicare cu SUA rămâne deschis, dar că discuțiile trebuie să se bazeze „pe acceptarea intereselor și preocupărilor reciproce, nu pe negocieri unilaterale, bazate pe dictat”.

Între timp, luni, Iranul a atras zeci de mii de demonstranți pro-guvernamentali în stradă pentru a susține teocrația, o demonstrație de forță după zile de proteste care au contestat direct conducerea liderului suprem Ayatollah Ali Khamenei, în vârstă de 86 de ani. Televiziunea de stat iraniană a difuzat scandările mulțimii, care părea să numere zeci de mii de oameni, care strigau „Moarte Americii!” și „Moarte Israelului!”.

Alții strigau: „Moarte dușmanilor lui Dumnezeu!”. Procurorul general al Iranului a declarat că procurorii vor formula astfel de acuzații împotriva protestatarilor, care sunt pasibile de pedeapsa cu moartea.

Trump analizează propunerea de negocieri

Trump și echipa sa de securitate națională au analizat o serie de posibile răspunsuri împotriva Iranului, inclusiv atacuri cibernetice și lovituri directe din partea SUA sau Israelului, potrivit a două persoane familiarizate cu discuțiile interne de la Casa Albă, care nu au fost autorizate să comenteze public și au vorbit sub condiția anonimatului.

„Armata analizează situația și luăm în considerare câteva opțiuni foarte puternice”, a declarat Trump reporterilor aflați la bordul avionului Air Force One duminică seara. Întrebat despre amenințările Iranului cu represalii, el a răspuns: „Dacă vor face asta, îi vom lovi la un nivel la care nu au mai fost loviți până acum”.

Trump a spus că administrația sa se află în discuții pentru a organiza o întâlnire cu Teheranul, dar a avertizat că s-ar putea să fie nevoit să acționeze mai întâi, având în vedere că numărul victimelor din Iran crește, iar guvernul continuă să aresteze protestatarii.

„Cred că s-au săturat să fie loviți de Statele Unite”, a spus Trump. „Iranul vrea să negocieze”.

El a adăugat: „Întâlnirea este în curs de organizare, dar s-ar putea să fim nevoiți să acționăm din cauza a ceea ce se întâmplă înainte de întâlnire. Dar întâlnirea este în curs de organizare. Iranul a sunat, vor să negocieze”.

Iranul, prin intermediul președintelui parlamentului țării, a avertizat duminică că armata americană și Israelul vor fi „ținte legitime” dacă America va folosi forța pentru a proteja demonstranții.

Peste 10.600 de persoane au fost reținute în cele două săptămâni de proteste, a transmis Agenția de știri a activiștilor pentru drepturile omului din SUA, care a furnizat informații exacte în cazul tulburărilor anterioare din ultimii ani și a comunicat numărul victimelor. Agenția se bazează pe susținătorii din Iran pentru verificarea informațiilor.

Conform sursei citate, 496 dintre morți erau protestatari, iar 48 erau membri ai forțelor de securitate.

„E ca o zonă de război, străzile sunt pline de sânge”. Regimul de la Teheran reprimă brutal protestele: Peste 500 de morți

Sursa: Associated Press

Anunț oficial. Guvernul va adopta legile privind reforma administraţiei, cu tăieri de 10% din anvelopa pentru salarii
Stiri Politice
Anunț oficial. Guvernul va adopta legile privind reforma administraţiei, cu tăieri de 10% din anvelopa pentru salarii

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a anunţat că, săptămâna viitoare, Guvernul va adopta pachetul de legi privind reforma administraţiei, cu tăieri de 10% din anvelopa pentru salarii, cu care va merge în Parlament pentru asumarea răspunderii.

Gerul extrem în România face primele victime: un adolescent a murit singur în casă după ce a aprins focul în sobă
Stiri actuale
Gerul extrem în România face primele victime: un adolescent a murit singur în casă după ce a aprins focul în sobă

Gerul mușcă necruțător, în toată România. Peste noapte au fost -20 de grade la mare altitudine și -15 în orașele de câmpie. Grav este că vorbim deja și de victime.

Peste 70% din medici, scutiți de gărzi în unele secții ale Spitalului Județean din Constanța. S-a trimis Corpul de Control
Stiri actuale
Peste 70% din medici, scutiți de gărzi în unele secții ale Spitalului Județean din Constanța. S-a trimis Corpul de Control

Ministerul Sănătății a trimis corpul de control la Spitalul Județean din Constanța unde doi copii au intrat în moarte cerebrală, după ce au fost operați.

