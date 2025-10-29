Oana Gheorghiu, numită, oficial, vicepremier de președintele Nicușor Dan. Va depune jurământul joi, la Cotroceni

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, miercuri, numirea Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier. Decretul a fost trimis în această după-amiază la Monitorul Oficial şi va fi publicat joi, 30 octombrie.

”Preşedintele României, Nicuşor Dan, a semnat decretul de numire în funcţia de membru al Guvernului a doamnei Oana Clara Gheorghiu, viceprim-ministru”, anunţă Administraţia Prezidenţială.

Ceremonia de depunere a jurământului de învestitură în funcţie va avea loc joi, la ora 10:00, la Palatul Cotroceni, mai anunţă Administraţia Prezidenţială.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a trimis marţi Administraţiei Prezidenţiale propunerea pentru ocuparea postului vacant de viceprim-ministru, în persoana Oanei Gheorghiu, co-fondatoare şi co-preşedintă a Asociaţiei Dăruieşte Viaţă.

Reacția lui Grindeanu

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut premierului Ilie Bolojan să-și retragă propunerea de a o numi în funcția de vicepremier pe Oana Gheorghiu, pentru a nu fi „compromisă" relația cu Statele Unite ale Americii.

„Pentru a evita să compromitem relația cu Statele Unite ale Americii și să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic în raport cu partenerul nostru strategic, prim-ministrul Ilie Bolojan trebuie să-și retragă imediat propunerea înaintată președintelui Nicușor Dan prin care o nominalizează pe doamna Oana Gheorghiu ca vicepremier în Guvernul României! Cei care visează la funcții înalte în statul român trebuie să înțeleagă odată pentru totdeauna că fiecare declarație iresponsabilă aruncată în spațiul public lovește direct în interesele strategice ale României!", a scris Grindeanu, marți, pe Facebook.

Contra replica Oanei Gheorghiu

Oana Gheorghiu a reacționat după atacul lui Sorin Grindeanu.

Ea a spus că nu l-ar mai critica pe Trump și că susține loialitatea față de SUA.

Co-fondatoarea Asociației Dăruiește Viață a răbufnit după întâlnirea de la Casa Albă dintre Donald Trump și JD Vance, care l-au pus într-o poziție dificilă pe Volodimir Zelenski într-un episod devenit istoric.

Oana Gheorghiu îl numea atunci ‘golan’ pe Donald Trump, dar acum a spus că nu ar mai folosi aceiași termeni.

