CTP, despre grija lui Grindeanu-Știucă și retragerea trupelor: ”Avem nevoie de ei să apărăm SUA de pericolul Oana Gheorghiu”

CTP abordează ironic anunțul SUA privind retragerea unor trupe din România, pe fondul scandalului stârnit de Sorin Grindeanu, care i-a cerut lui Bolojan să nu o pună pe Oana Gheorghiu vicepremier întrucât ar fi un ”dezastru” pentru relația noastră cu SUA.

Cristian Tudor Popescu îl ironizează pe ”Grindeanu-Știucă”, președintele PSD care s-a lansat, alături de o ”clacă de înfierare”, într-un atac asupra Oanei Gheorghiu, a cărei numire pentru postul vacant de vicepremier ar fi ”dezastru ireparabil diplomatic” și ar ”compromite relația cu SUA”.

Gazetarul profită de sincronizarea campaniei PSD cu anunțul Washington-ului privind retragerea unor militari americani din România, urmare a redimensionării trupelor din flancul estic al Europei.

Și scrie miercuri pe pagina sa de Facebook un scurt pamflet, cu titlul ”Riscul de securitate Oana Gheorghiu”.

”Oana Gheorghiu, zguduită de călcarea în picioare a lui Volodimir Zelenski de către Trump și Vance în Biroul Oval, a scris pe o rețea socială, în februarie 2025:

„Narcisismul, nebunia și impostura distrug lumea. Să faci sluj în fața unui dictator criminal și să calci în picioare un om deja aflat în cea mai vulnerabilă situație, asta înseamnă să fii un caracter mizerabil. Un caracter mizerabil a ajuns să conducă o țară care a fost cândva mare. Este incredibil prin ce trece Volodimir Zelenski, este incredibil cum doi golani, ajunși la Casa Albă, tratează un om”.

Aseară a avut loc o clacă de înfierare la CîNîN de România pentru exclusiv această postare a Oanei Gheorghiu, făcută când dânsa era simplă persoană privată. O opinie omenească, de bun-simț și indignare a fost de ajuns pentru PSD, în frunte cu Grindeanu-Știucă, să șteargă tot ce a făcut unic și extraordinar pentru viața umană această femeie cinstită și deșteaptă. Și să zbiere: „Compromitem relația cu Statele Unite! Ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic, în raport cu partenerul nostru strategic. Oana Gheorghiu trebuie retrasă imediat de premierul Bolojan”.

Zeflemitor, gazetarul îi dă acum dreptate lui Grindeanu-Știucă și clicii sale de înfierare, asamblând, pe repede-înainte, un scenariu absurd:

”Aveau dreptate. Fulgerător, riscul de securitate Oana Gheorghiu a fost observat și evaluat în miez de noapte românească la Washington și s-a luat pe loc hotărârea: „Retragem 800 dintre cei 1600 de soldați americani din România. Avem nevoie de ei ca să apărăm SUA de pericolul Oana Gheorghiu”.

Oana Gheorghiu: ”Nu aș mai scrie în aceiași termeni”

”Ăsta e adevărul, să-l știe poporul, nu ce zic eu, că marele prieten și defensor al României socotește că apărarea țării noastre de către US Army este o afacere proastă”, concluzionează, de această dată, fără glumă, CTP.

Postarea lui Cristian Tudor Popescu vine la o zi după ce a lăudat-o pe Oana Gheorghiu, plecând de la anunțul lui Ilie Bolojan privind nominalizarea acesteia pentru funcția de viceprim-ministru.

Între timp, însă, Oana Gheorghiu și nominalizarea făcută de Bolojan au fost desființate de Sorin Grindeanu, care a văzut în libertatea de exprimare a româncei ce a construit un spital pentru copiii bolnavi de cancer un pericol pentru România.

Miercuri, Oana Gheorghiu a ales să dea înapoi și să-și cenzureze, retroactiv, dreptul de a nu-l vorbi de bine pe Donald Trump după episodul șocant din februarie de la Casa Albă.

Co-fondatoarea Asociației Dăruiește Viață a spus că nu ar mai scrie așa ceva despre președintele SUA și, dacă va fi numită vicepremier, va susține ”cu loialitate poziția Guvernului României în relația cu SUA și cu Administrația Trump”.

