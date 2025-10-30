Oana Gheorghiu, interviu pentru Știrile ProTV după ce și-a preluat mandatul. Cum răspunde criticilor lui Sorin Grindeanu

Mandatul Oanei Gheorghiu vizează inclusiv desființarea birocrației din administrație și digitalizarea serviciilor publice.

Jurământul Oanei Gheorghiu a fost programat la ora 10, la Palatul Cotroceni. Ceremonia a avut loc în prezența președintelui Nicușor Dan, a premierului și a mai multor consilieri prezidențiali.

Cofondatoare a asociației „Dăruiește Viață”, Oana Gheorghiu este cunoscută pentru cel mai ambițios proiect civic din ultimii 30 de ani – primul spital de oncologie și radioterapie pediatrică din România, construit exclusiv din fonduri private. Economist de profesie și fost antreprenor, a reușit alături de Carmen Uscatu să mobilizeze peste 350.000 de donatori și mii de companii, transformând o campanie umanitară într-un model de eficiență și transparență.

Oana Gheorghiu, vicepremier: „Eu sper să vin cu acest suflu în guvern, pentru că societatea, ca să meargă înainte, avem nevoie de un parteneriat. Unul strâns, între oameni, instituții și mediul privat. Mi-aș dori ca la finalul mandatului să pot să vorbesc despre absurdul din zona birocratică pe care l-am eliminat, pentru că sunt foarte multe lucruri care se fac pentru că așa se face. M-am întâlnit cu treaba asta și chiar cred că o putem schimba.”

Oana Gheorghiu, vicepremierul însărcinat cu reforma administrației

Oana Gheorghiu preia funcția de vicepremier cu atribuții în zona de reformă a administrației, digitalizare și reorganizare a companiilor publice. Este pentru prima dată când o persoană venită din societatea civilă ajunge într-o poziție atât de importantă în Guvern. Mandatul său începe într-un moment tensionat, cu presiunea termenelor din PNRR, dar și cu neînțelegeri tot mai evidente în interiorul coaliției.

Ilie Bolojan, premierul României: „Sper că experiența pe care a acumulat-o în ultimii ani, încrederea pe care a probat-o, pentru că nimeni nu îți donează milioane de euro dacă nu are încredere în ceea ce faci, să o transfere și în plan guvernamental, în reformă. Spor la treabă în perioada următoare.”

Sorin Grindeanu, nemulțumit de numirea Oana Gheorghiu

După ce ieri Sorin Grindeanu a criticat decizia premierului Ilie Bolojan de a o nominaliza pe Oana Gheorghiu în funcția de vicepremier, astăzi liderul PSD a avut un mesaj mai temperat. I-a urat succes în noul mandat, însă a repetat că nu este de acord cu numirea.

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD: „Eu n-am nimic, dar absolut nimic, cu doamna vicepremier, în legătură cu activitatea lăudabilă pe care dânsa a avut-o. Toate felicitările! Nu am nici măcar o problemă din acest punct de vedere. Am însă o problemă când devii vicepremier al statului român și ai astfel de poziții anti-administrația Trump. În rest, felicitări.”

Sorin Grindeanu a criticat o postare mai veche a cofondatoarei asociației „Dăruiește Viață”, în care aceasta îi numea pe Donald Trump și J.D. Vance „golani”. Oana Gheorghiu urmează să-și prezinte, săptămâna viitoare, prioritățile din acest mandat de vicepremier.

Oana Gheorghiu, interviu pentru Știrile ProTV

Oana Gheorghiu a dat un interviu pentru Știrile ProTV în care a explicat de ce a acceptat propunerea lui Ilie Bolojan de a face parte din guvernul pe care el îl conduce. Ea a subliniat faptul că postul reprezintă o provocare, dar și că are experiența necesară pentru acesta, după ce proiectele ei au pus-o în contact atât cu zona publică, cât și cu mediul privat.

Oana Gheorghiu, vicepremier: „E o provocare. Am acceptat în primul rând pentru că chiar cred că România poate să fie un loc mai bun pentru noi toți, că am căpătat această experiență la firul ierbii, înțelegând nevoile oamenilor, că am reușit împreună cu foarte mulți oameni și cu o echipă extraordinară să construiesc, că am navigat între aceste două lumi, privat și public, pentru că strângeam bani din zona privată, dar trebuia să obținem aprobările din zona publică și pentru că sunt convinsă că se poate. Noi am construit un spital alături de peste 350.000 de oameni. Sunt foarte recunoscătoare pentru fiecare om care a pus bani acolo și a pus și încredere, dar nu e suficient. Cred că trebuie să facem un pic mai mult și eu sper să vin cu acest suflu în Guvern, pentru că societatea, ca să meargă înainte, are nevoie de un parteneriat, un parteneriat strâns între oameni, instituții și mediul privat, și mi-aș dori foarte mult să reușesc să fac asta.”

Oana Gheorghiu, vicepremier: „Mi-aș dori foarte mult ca la finalul acestui mandat, cât va fi să fie, oamenii să capete un pic mai multă încredere în instituții. Am venit și pentru că am convingerea că domnul prim-ministru, sincer, își dorește să schimbe ceva, că a preluat cel mai greu mandat posibil, că avem multe de făcut, dar fără oamenii din țara asta nu se poate. Și eu știu sigur că, indiferent în ce zonă politică sau ce orientare politică au oamenii, toți ne dorim, de fapt, același lucru. Noi avem același vis: să ne fie mai bine, să avem o țară mai bogată, și chiar cred că putem face asta. Cred cu toată ființa mea că putem face asta și de asta am acceptat această provocare. Nu va fi ușor, sunt convinsă, dar nu e imposibil.”

Robert Hoară: „Ați preluat această funcție de vicepremier cu atribuții în zona de reformă, de debirocratizare și digitalizare.”

Oana Gheorghiu, vicepremier: „Mi-aș dori mult ca la finalul mandatului să pot vorbi despre absurdul din zona birocratică pe care l-am eliminat, pentru că-s foarte multe lucruri care se fac pentru că așa se face, și asta am auzit adesea în proiectele noastre. Am luptat cu asta și chiar cred că putem schimba. Mi-aș dori să facem digitalizare. S-a vorbit foarte mult. Pare un termen așa, despre care vorbim și nu se întâmplă, dar digitalizarea în sine nu e un obiectiv. Digitalizarea e un instrument prin care facem viața oamenilor mai simplă.”

Robert Hoară: „Va fi o perioadă cu multe momente dificile și tocmai asta aș vrea să vă întreb. Care credeți că vor fi aceste momente?”

Oana Gheorghiu, vicepremier: „Să știți că nu mă gândesc niciodată la ce va veni dificil. Știu sigur că vor veni și le voi lua pe fiecare pe rând. Știu că nu toți oamenii au încredere și este absolut normal, și sunt pregătită și pentru oamenii care nu au încredere în mine și care poate se gândesc că vin din zona ONG și ce știe ea să facă. Voi avea momente când va trebui să spun și voi spune: nu știu, dar o să caut și o să învăț, și o să aduc alături oameni care știu, că de fapt nimeni nu poate să le știe pe toate. Eu cred că nimic nu e de nedepășit dacă facem echipă, și asta îmi doresc: să fac echipă cu oamenii care chiar vor să schimbe lucrurile în România.”

Robert Hoară: „Am văzut și câteva atacuri din partea unor politicieni. Cum veți gestiona această situație?”

Oana Gheorghiu, vicepremier: „Eu nu fac politică. Poziția mea este una politică. Eu sunt independentă în acest guvern, este o poziție de independent și nu vreau absolut deloc să intru în aceste dispute și în aceste jocuri politice. Ele sunt inerente. Cumva mă gândeam că o să vină, dar îmi doresc foarte mult ca toți politicienii să își dorească și ei, atât de mult cât îmi doresc eu, să schimbăm țara asta.”

Robert Hoară: „Referitor la atacul venit dinspre Sorin Grindeanu, am văzut că ați lăsat un mesaj pe Facebook. El spunea că există probleme sau ar putea exista probleme în relația cu Statele Unite ale Americii.”

Oana Gheorghiu, vicepremier: „Dacă postările mele de pe Facebook ar fi fost atât de importante încât să influențeze relația cu America, mă gândesc că ar fi fost la fel de importante astfel încât toți politicienii de până astăzi să fi schimbat sistemul de sănătate. Pentru că cred că pe Facebook am postat foarte mult despre reforma în sănătate. Dacă n-am reușit eu să schimb prin postările mele felul în care guvernele, cele mai multe deținute de partidul în care este domnul Grindeanu, să facă ceva în sănătate, mă gândesc că nici guvernul Statelor Unite n-o să-și calibreze politica externă după niște postări ale unui cetățean care, la un moment dat, a scris ceva pe Facebook.”

