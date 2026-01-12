Descoperire de groază. Cinci capete umane, atârnate de frânghii pe o plajă pitorească din Ecuador. Ce spune poliția

Stiri externe
12-01-2026 | 16:12
politie ecuador
Shutterstock

Cinci capete umane au fost găsite atârnate de frânghii pe o plajă din Ecuador, în contextul unui val de violențe generate de traficul de droguri care afectează țara.

autor
Aura Trif

Descoperirea a fost făcută pe o plajă pitorească din Puerto Lopez, în sud-vestul țării, poliția atribuind incidentul unui conflict între grupări criminale. Potrivit autorităților, în zonă sunt active rețele de traficanți de droguri cu legături cu carteluri transnaționale, care folosesc pescari și ambarcațiunile lor mici pentru activități ilegale, relatează Sky News.

Imagini publicate de presa ecuadoriană arată un mesaj de avertizare amplasat lângă capete, adresat presupuşilor extorcatori ai pescarilor din micul port pescăresc Puerto Lopez.

Frânghiile erau fixate de stâlpi din lemn amplasați pe plajă.

Val de violențe între rețelele de trafic de droguri

Luptele pentru teritoriu și controlul rutelor de trafic de droguri au declanșat episoade violente în întreaga provincie Manabí, din care face parte și Puerto Lopez. Poliția a anunțat că a desfășurat operațiuni de control și supraveghere în localitate, în contextul stării de urgență instituite în nouă dintre cele 24 de provincii ale Ecuadorului, inclusiv Manabí.

Starea de urgență a fost impusă pentru a încerca să limiteze escaladarea violențelor, în special în zonele de coastă – fără rezultate notabile până în prezent – și presupune restrângerea anumitor drepturi civile.

Controalele poliției din Puerto Lopez au fost intensificate după ce, în urmă cu două săptămâni, un masacru s-a soldat cu șase morți. Un al doilea atac armat, produs trei zile mai târziu, a lăsat același număr de victime în orașul Manta, aflat tot în provincia Manabí.

Aceste măsuri de securitate nu au reușit însă să prevină cel mai recent incident de o cruzime extremă.

Anul trecut a fost cel mai violent din istoria Ecuadorului, cu peste 9.000 de omoruri, potrivit datelor oficiale, depășind recordul anterior din 2023, când au fost înregistrate 8.248 de crime. Ministerul britanic de Externe recomandă evitarea tuturor călătoriilor, cu excepția celor strict necesare, în provincia Manabí și în alte șase regiuni de coastă ale Ecuadorului. De asemenea, autoritățile britanice sfătuiesc împotriva deplasărilor neesențiale în majoritatea zonelor situate pe o rază de 20 de kilometri de la granița dintre Ecuador și Columbia.

Sursa: Sky News

Etichete: crima, plaja, trafic de droguri, ecuador,

Dată publicare: 12-01-2026 16:12

