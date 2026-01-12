Maia Sandu: „Dacă am avea un referendum, aş vota pentru reunirea cu România”. Este prima declarație publică pe acest subiect

12-01-2026 | 16:49
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat într-un interviu acordat unor jurnaliști britanici că ar vota „DA” la un eventual referendum privind unirea cu România. Este prima poziție exprimată public de șefa statului pe acest subiect.

autor
Mihaela Ivăncică

În interviul cu jurnaliştii britanici Rory Stewart and Alastair Campbell, care găzduiesc cel mai mare podcast politic din Marea Britanie „The Rest Is Politics: Leading”, Maia Sandu a vorbit timp de o oră, în limba engleză, despre situaţia politică din Republica Moldova şi din regiune. Interviul a fost acordat la Chişinău, la sediul Preşedinţiei.

Maia Sandu a vorbit despre cum i-a fost copilăria în fosta URSS, din care Moldova era parte, precizând că nu îi place ca Moldova să fie prezentată ca „fostă republică sovietică”. Ea le-a povestit britanicilor cum pe vremea sovieticilor, mama sa, profesoară, era obligată să meargă periodic la reuniuni de susţinere.

„Am fost foarte fericită, la fel ca restul oamenilor, când în sfârşit ne-am recâştigat independenţa şi graniţele s-au deschis”, a menţionat Maia Sandu, precizând că atunci avea 19 ani şi era studentă la Facultatea de Studii Economice din Chişinău. Ea a subliniat însă că perioada după declararea independenţei s-a dovedit a fi extrem de dificilă, în special din punct de vedere economic.

În dialogul de peste o oră, preşedintele R. Moldova a vorbit despre copilăria sa din URSS, despre cum a reuşit să supravieţuiască limba română sub regimul asupritor comunist şi despre mişcările de renaştere naţională de la sfârşitul anilor 80.

Sprijinul popular pentru reunificare, înainte de 1991

„La sfârşitul anilor 80, au fost mişcările de renaştere naţională şi, bineînţeles, au fost discuţii despre reunirea cu România, deoarece Moldova făcea parte din România înainte. Dar atunci, desigur, nu puteam şti câţi oameni ar fi sprijinit unirea cu România, pentru că nu am avut un referendum. Dar dacă e să judecăm după numărul mare de oameni care s-au alăturat mişcării din Piaţa Marii Adunări Naţionale, au fost sute de mii, putem spune că am fi avut un sprijin pentru unirea cu România”, a explicat Maia Sandu.

Întrebată în acest moment al interviului dacă ea personal ar susţine unirea cu România, ea a răspuns ferm: „Dacă am avea un referendum, aş vota pentru reunirea cu România”.

Întrebată de ce, Maia Sandu a spus: „Priviţi la ce se întâmplă în jurul Moldovei astăzi, priviţi la ce se întâmplă în lume. Devine din ce în ce mai dificil pentru o ţară mică precum Republica Moldova să supravieţuiască, să existe ca democraţie, ca ţară suverană şi, desigur, să ţină piept Rusiei”.

Lipsa unei majorități favorabile unirii, recunoscută de președintă

Pe de altă parte, Maia Sandu a recunoscut că este conştientă că în acest moment nu mai există în Republica Moldova o majoritate favorabilă unirii.

„Ca preşedinte al Republicii Moldova, înţeleg, mă uit la sondaje, că nu există o majoritate astăzi care să sprijine unirea cu România. Dar există o majoritate care sprijină aderarea la UE şi noi acţionăm în sensul acesta”, a adăugat ea.

„Este un obiectiv mult mai realist şi ne ajută să rezistăm ca democraţie”, a explicat preşedinta Republicii Moldova.

Sursa: News.ro

Etichete: Maia Sandu, Republica Moldova,

Dată publicare: 12-01-2026 16:09

