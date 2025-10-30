Ilie Bolojan, mesaj pentru Oana Gheorghiu: „Sper să transfere experienţa acumulată şi în plan guvernamental”

Premierul Ilie Bolojan i-a urat bun venit noului vicepremier, Oana Gheorghiu, şi a spus că speră ca aceasta să îşi folosească experienţa şi în plan guvernamental, în domeniile reformei, digitalizării şi debirocratizării.

„Vreau să-i spun bun venit doamnei Oana Gheorghiu şi să-i mulţumesc că a acceptat să facă parte din echipa guvernamentală.

Sper că experienţa pe care a acumulat-o în ultimii ani, încrederea pe care a probat-o, pentru că nimeni nu-ţi donează milioane de euro pentru a face proiecte dacă nu are încredere în ceea ce faci, să o transfere şi în plan guvernamental, în sectoarele pe care le va gestiona, cele privind reforma, digitalizarea, simplificarea, debirocratizarea, reforma companiilor publice, şi sper în aportul dânsei la rezultatele echipei noastre. Încă o dată bun venit şi spor la treabă în perioada următoare", a transmis Bolojan, în şedinţa săptămânală de Guvern.

Oana Gheorghiu a depus jurământul de învestitură joi, în faţa preşedintelui Nicuşor Dan, într-o ceremonie organizată la Palatul Cotroceni.

Decretul privind numirea sa în funcţia de vicepremier a fost publicat joi în Monitorul Oficial.

Oana Gheorghiu, cofondatoare a Asociaţiei Dăruieşte Viaţă, va ocupa postul rămas vacant după demisia lui Dragoş Anastasiu în luna august. În această perioadă, interimatul a fost asigurat de premierul Ilie Bolojan.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













