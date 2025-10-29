Prima reacție a Oanei Gheorghiu, după atacul lui Grindeanu: ”Nu am fost singura tulburată”. Ce spune acum despre Trump

29-10-2025 | 10:34
oana gheorghiu
Oana Gheorghiu

Oana Gheorghiu reacționează după atacul lui Sorin Grindeanu, care a catalogat decizia premierului de a o numi vicepremier drept un ”dezastru”. Gheorghiu spune că nu l-ar mai critica pe Trump și susține loialitatea față de SUA.  

Cristian Anton

Oana Gheorghiu a reacționat miercuri dimineața la atacul declanșat marți seara de către liderul PSD Sorin Grindeanu la adresa sa.

Social-democratul a cerut premierului Ilie Bolojan să retragă propunerea Oanei Gheorghiu pentru funcția vacantă de viceprim-ministru pentru că este un ”dezastru ireparabil diplomatic”, ce va ”compromite relația cu SUA”.

Oana Gheorghiu, femeia care a strâns 100 de milioane de euro de la români pentru a construi în locul statului un spital pentru copiii bolnavi de cancer, regretă acum cuvintele sale din februarie care l-au revoltat pe pesedistul Grindeanu.

Co-fondatoarea Asociației Dăruiește Viață a răbufnit atunci după întâlnirea de la Casa Albă dintre Donald Trump și JD Vance, care l-au încolțit pe Volodimir Zelenski, într-un episod care a intrat în istorie. Oana Gheorghiu îl numea atunci ”golan” pe Donald Trump, dar acum spune că nu ar mai fi folosit aceiași termeni.

Nimic din ceea ce am scris pe pagina mea personală de Facebook înainte de preluarea funcției de vicepremier nu angajează în niciun fel statul român sau Guvernul României.

Toate comentariile și postările mele au reprezentat opiniile personale ale unui cetățean român, membru al societății civile, care s-a exprimat pe contul său de social media, în anumite situații, în virtutea dreptului său la liberă exprimare.

Postarea care a stârnit acum reacții critice a fost făcută într-un context emoțional foarte încărcat, întâlnirea din februarie, din Biroul Oval, cu președintele Zelenski, ceea ce a avut un impact direct asupra modului în care a fost formulată. Nu am fost singura care a fost tulburată de acel eveniment.

Desigur, privind înapoi, nu aș mai scrie în aceiași termeni, chiar și fără să fiu numită într-o funcție publică”, a scris Oana Gheorghiu pe contul său de Facebook.

În plus, Oana Gheorghiu susține că va reprezenta ”cu loialitate” poziția României față de SUA și Trump:

Dincolo de emoțiile de moment, rămâne respectul meu profund pentru Statele Unite ale Americii, recunoștința pentru contribuția pe care SUA au avut-o constant la securitatea euro-atlantică, deci, implicit, și a României, precum și încrederea în parteneriatul strategic dintre România și SUA.

Dacă voi fi numită în funcția de vicepremier, voi susține și voi reprezenta cu loialitate poziția Guvernului României în relația cu SUA și cu Administrația Trump”.

Ilie Bolojan a propus-o pe Oana Gheorghiu pentru funcția de vicepremier

Prim-ministrul Ilie Bolojan a trimis marţi Administraţiei Prezidenţiale propunerea pentru ocuparea postului vacant de viceprim-ministru, în persoana Oanei Gheorghiu.

Co-fondatoare şi co-preşedintă (din februarie 2025, anterior vicepreşedintă) a Asociaţiei Dăruieşte Viaţă, Oana Gheorghiu este implicată de mai bine de un deceniu în dezvoltarea unor proiecte de infrastructură medicală şi în campanii de advocacy care au schimbat modul în care societatea priveşte responsabilitatea statului în sănătate.

Oana Gheorghiu a coordonat atragerea a peste 100 de milioane de euro prin donaţii şi sponsorizări private, alături de peste 500.000 de donatori şi 10.000 de companii. Cea mai importantă realizare este Spitalul pentru Copii cu cancer şi alte boli grave, construit de la zero la Marie Curie (12.000 mp, 9 etaje, peste 140 de paturi), primul proiect de acest tip în România.

Dată publicare: 29-10-2025 10:27

