Într-o conferință de presă, oficialul a declarat că nu are nimic împotriva celor care își plătesc corect datoriile către stat.

„Eu nu am avut niciodată ceva împotriva multinaționalelor care își plătesc corect datoriile la statul român”, a spus ministrul Economiei.

În schimb, mai spune el, există firme care folosesc așa-numitele inginerii financiare sau optimizări fiscale pentru a nu plăti impozitele cuvenite.

„Aceia au fost și vor fi în continuare adversarii mei și voi face tot posibilul ca aceste practici să fie, dacă nu eliminate, cel puțin reduse”, a spus Daniel Zamfir.

El nu a dat exemple de companii și nici nu a spus despre ce sume ar fi vorba.

Ministerul Economiei nu se ocupă cu finanțele statului. Nu le colectează și nici nu emite ordine prin care să modifice sau clarifice aplicarea legilor aflate în vigoare.

Ministerul de resort în acest caz este Ministerul Finanțelor Publice, condus de Alexandru Nazare, cel care a ocupat funcția și în fostul cabinet, Ilie Bolojan, demis în Parlament de o majoritate PSD-AUR și recent reales, inclusiv de PSD, în noul cabinet Niculescu.

Ce înseamnă „optimizarea fiscală”, în explicația ministrului

Întrebat de un jurnalist care sunt mecanismele prin care multinaționalele ocolesc statul, Zamfir a răspuns că astfel de practici se pot vedea chiar în situațiile financiare ale unor companii. El a dat ca exemplu externalizarea profitului, adică mutarea lui în afara țării în care a fost realizat.

„Prin acele mecanisme de optimizare fiscală sunt anumite companii multinaționale care externalizează profitul”, a explicat ministrul.

Potrivit lui, acest lucru dezavantajează România. Zamfir a invocat și o directivă europeană, care ar stabili că impozitul se plătește acolo unde se face profitul.

„Faptul că externalizează profitul este un lucru care dezavantajează România, pentru că, știți bine, există și o directivă europeană care consfințește un lucru: faci profit într-o țară, faci profit în România? Eu, statul român, vreau să mă asigur că dacă faci profit în România, plătești și impozitul în România”, a afirmat ministrul Economiei.

Mesaj pentru investitori: „Îi încurajez”

Zamfir a precizat că obiectivul acesta nu este nou pentru el. Ministrul a spus că l-a avut și în perioada în care a fost parlamentar, chiar dacă acum are alte îndatoriri. Totodată, a transmis că poziția sa publică despre multinaționale a rămas aceeași.

El a făcut și un apel către cei care vor să investească în România. Mesajul, în esență, este că investițiile sunt binevenite, dar că regulile fiscale trebuie respectate.

„Îi încurajez cu toată energia, cu tot ceea ce pot face legislativ, ca să se investească în România. Dar pentru cei care nu sunt corecți și nu plătesc impozit la statul român, voi fi un adversar”, a mai spus Daniel Zamfir.

Industria de apărare: o singură companie, Romarm

Întrebat despre companiile la care se referea, ministrul a spus că discuția privește și societățile din industria de apărare. El a amintit că a vorbit despre ele și în programul de guvernare. Planul este ca aceste firme să fuzioneze și să fie conduse printr-o singură companie, Romarm.

„Vom face o companie Romarm care să gestioneze practic, toate aceste companii”, a precizat Zamfir.

Ministrul a recunoscut că situația acestor societăți nu este aceeași, precizând că unele sunt pe profit, iar altele pe pierderi. El a spus că vrea să afle și motivele pentru care unele dintre ele ajung să fie pe pierderi.

Cazul Uzinei Mecanice București

Ca exemplu, Daniel Zamfir a vorbit despre Uzina Mecanică București. Potrivit lui, fabrica avea un contract foarte bun și locuri de muncă bine plătite, dar a pierdut contractul. Acum, angajații nu și-ar fi primit salariile de trei luni. Ministrul a pus această situație pe seama unei decizii a fostului ministru al Apărării.

„Vreau să știu și eu cum am ajuns la Societatea Mecanică, la Uzina Mecanică București, care avea un contract foarte bun, locuri de muncă bine plătite, un contract foarte bun cu Piranha și au ajuns să îl pierdem și oamenii ăștia, iată, acum, de trei luni n-au salariile, din decizia ministrului apărării, de exemplu”, a declarat ministrul Economiei.

În luna iulie, DNA a anunțat că directorul general al Uzinei Mecanice București, Rafiu Mihai, ar fi primit în perioada decembrie 2025 – iulie 2026 suma totală de 48.000 de lei, în 12 tranșe, pentru a facilita proceduri de achiziție și plata unor contracte.

Programul SAFE și banii pentru apărare

Zamfir a legat reorganizarea Romarm de programul SAFE, ale cărui contracte urmează să fie încheiate. Ministrul vrea ca industria românească de apărare să primească o parte cât mai mare din fondurile din acest program.

„Vă repet, vreau să reorganizăm Romarm-ul, cu atât mai mult cu cât urmează programul SAFE, contractele pe SAFE. Și pe mine mă interesează ca să putem accede cât mai mulți bani din contractul SAFE. Cât mai mulți bani din contractul SAFE trebuie să ajungă în industria de apărare românească”, a spus Daniel Zamfir.

Pentru a atinge acest scop, ministrul spune că vrea să facă activitatea Romarm mai eficientă.

„Pentru asta doresc să eficientizez activitatea Romarm”, a adăugat ministrul.