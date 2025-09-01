Reacția Concordia după ce PSD a propus reintroducerea impozitului pentru multinaționale: „O decizie profund greșită”

Confederaţia Concordia critică dur decizia de reintroducere a impozitului minim pe cifra de afaceri pentru multinaționale, după ce PSD a anunțat că amendamentul lor a fost acceptat de coaliție.

Confederaţia critică decizia de reintroducere a impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA).

„Menținerea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA), concomitent cu introducerea unei noi taxe pe cheltuielile marilor companii, este o decizie profund greșită, cu un impact negativ cert asupra economiei. IMCA a fost încă de la început o eroare de politică fiscală, iar păstrarea acesteia simultan cu o nouă taxă înseamnă dublarea poverii asupra acelorași companii și compromiterea șanselor de relansare economică. Un climat economic slăbit nu va aduce mai multe venituri la buget, ci mai puține. Mediul de afaceri și cetățenii nu mai pot purta singuri povara dezechilibrelor bugetare generate de clasa politică. România are nevoie de reforme reale, de eficientizarea cheltuielilor publice și de o împărțire echitabilă a responsabilităților. Solicităm autorităților să își asume partea de reforme și reduceri de cheltuieli, în loc să transfere întreaga presiune către economie”, anunță confederația.

Reprezentanţii patronatelor din România susţin "disciplina fiscală" şi subliniază că "România are nevoie de o abordare echilibrată".

"Mediul de afaceri nu poate să poarte singur povara redresării economice. Statul trebuie să îşi facă şi el partea prin eficientizarea cheltuielilor şi eliminarea risipei. Orice întârziere sau ezitare în implementarea reformei cheltuielilor publice nu doar că subminează credibilitatea Guvernului, dar pune în pericol stabilitatea economică şi încrederea investitorilor. România are nevoie de decizii ferme şi curajoase acum, nu de amânări succesive care împovărează doar mediul privat", precizează organizaţia care "reiterează disponibilitatea de a colabora cu autorităţile pentru identificarea de soluţii echilibrate care să asigure consolidarea fiscală fără a compromite competitivitatea economiei româneşti", transmit reprezentanții într-un comunicat.

Confederaţia Concordia este un patronat care reprezintă 20 dintre cele mai importante sectoare ale economiei româneşti private şi este un partener de dialog social, reprezentativ la nivel naţional.

PSD anunță că ”a fost acceptat” amendamentul privind impozitarea multinaționalelor

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, după şedinţa coaliţiei, că a fost acceptat amendamentul lor pentru multinaţionale, păstrarea impozitului de 1%, arătând că este un lucru stabilit şi că nu trebuia să fie abrogată această prevedere din Cod, scrie news.ro.

”A fost acceptat amendamentul nostru pentru multinaţionale, păstrarea impozitului de 1%, ăsta este un lucru stabilit. Acest amendament a fost acceptat, ceea ce este un lucru bun, nu trebuia să fie abrogată această prevedere din Cod”, a anunţat preşedintele interimar al PSD, după şedinţa coaliţiei.

Întrebat dacă PSD a venit cu o formă lărgită şi pentru companiile care nu au rezidenţă în România, Grindeanu a spus: „Este o discuţie şi o explicaţie pe care a făcut-o ministrul Finanţelor, legată de pragul de 50 de milioane şi ceea ce se întâmplă sub 50 de milioane şi anume acele criterii care ţin, sau furci prin care să nu se poată face transferul capitalului şi sub cifra de afaceri de 50 de milioane”.

Despre ameniţarea premierului că se va retrage din funcţie dacă PSD blochează reforma administraţiei locale, Grindeanu a spus: ”Unde aţi văzut? Eu am fost acolo. (..) Eu am plecat de la acea şedinţă de coaliţie, rămânând vicepremierul Marian Neacşu, împreună cu colegii ministri, nu doar de la PSD. S-a discutat timp de aproape două ore şi s-a convenit pe anumite amendamente, restul vor fi discutate sau sunt discutate la această oră. Sunt convins că în câteva minute vom avea o formă finală”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













