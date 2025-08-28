Noi reglementări pentru impozitarea multinaționalelor din România. Explicația Guvernului

Stiri Economice
28-08-2025 | 16:50
multinationale

Executivul a aprobat joi, prin ordonanţă, noi reglementări referitoare la asigurarea unui nivel minim global de impozitare a grupurilor de întreprinderi multinaţionale şi a grupurilor naţionale.

autor
Cristian Anton

Potrivit unui comunicat al Guvernului, aplicarea acestora va avea un impact pozitiv asupra mediului de afaceri, luând în considerare faptul că aceste modificări şi completări ale cadrului normativ conduc la reducerea riscului de interpretare necorespunzătoare a unor reguli de determinare a impozitului suplimentar / impozitului suplimentar naţional, cu influenţe favorabile asupra costului de conformare al contribuabililor.

De asemenea, actul normativ are în vedere obligaţia de actualizare a Legii nr. 431/2023, care a transpus Directiva (UE) 2022/2523 privind asigurarea unui nivel minim global de impozitare a grupurilor de întreprinderi multinaţionale şi a grupurilor naţionale de mari dimensiuni în Uniune, ca urmare a observaţiilor primite în procesul de autoevaluare provizorie a reglementărilor naţionale de implementare a Regulilor model (transitional qualification mechanism based on self-certification), instituit de OCDE.

”Măsuri concrete în domeniul impozitării internaționale”

"În efortul continuu de a adresa tratamentele fiscale inechitabile care ar putea rezulta ca urmare a neimpozitării profiturilor acolo unde este creată valoarea de către grupurile de companii multinaţionale de largi dimensiuni, OCDE a elaborat începând cu anul 2015 o serie de 15 acţiuni menite să descurajeze tratamentele fiscale agresive (măsurile BEPS).

Acestea au condus la adoptarea unor măsuri concrete în domeniul impozitării internaţionale în perioadele care au urmat", se explică în comunicat. 

Euro
Uniunea Europeană a adoptat impozitul minim de 15% pentru companiile multinaţionale
Cum vrea Guvernul să descurajeze multinaționalele în a-și mai exporta profiturile. Metoda americană

Sursa: Agerpres

Etichete: guvern, impozitare, ordonanta, multinationale,

Dată publicare: 28-08-2025 16:23

