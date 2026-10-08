Declarația a fost făcută joi de Thomas Regnier, purtător de cuvânt al Comisiei Europene, în cadrul unei întâlniri la Bruxelles cu reprezentanţi ai mass-media din România.

Italia ar fi redus suma solicitată de la peste 14 miliarde de euro la aproximativ 8 miliarde. Rămân astfel disponibile aproximativ 6 miliarde.

Ungaria ar fi redus suma de la aproximativ 16 miliarde la 5,4 miliarde de euro. Diferența este de aproximativ 10–11 miliarde. Alte 2-3 miliarde de euro erau deja disponibile din alocările nesolicitate.

Comisia Europeană intenționează să lanseze un nou apel până la sfârșitul acestui an, prin care va întreba statele membre dacă vor să solicite finanțare suplimentară.

Polonia și-a exprimat deja interesul pentru bani suplimentari.

România ar putea solicita o sumă suplimentară, dar nu există deocamdată o confirmare.

Președinta Comisiei Europene ar fi susținut că fondurile rămase ar avea sens să fie direcționate spre statele de pe flancul estic, inclusiv pentru sisteme antidronă.

Thomas Regnier: Este timpul ca Europa să se trezească şi să înceapă să-şi sprijine industria de apărare

"Este timpul ca Europa să se trezească şi să înceapă să-şi sprijine industria de apărare, deoarece aceasta, poate nu în România, dar în Spania, în Irlanda, în Portugalia, în alte ţări, este practic inexistentă. Ceea ce Comisia Europeană a făcut anul trecut a fost să propună un pachet de 800 de miliarde de euro, fonduri care ar trebui să ajungă direct la industria de apărare", a mai declarat Thomas Regnier.

Potrivit acestuia, SAFE (un instrument financiar al UE, garantat din fondurile comunitare, parte a programului ReArm Europe - n.r.) este principala modalitate financiară de a sprijini ţările membre în domeniul apărării.

"SAFE reprezintă un pachet financiar de 150 de miliarde de euro, prin care fondurile ajung direct la statele membre, permiţându-le să investească imediat în nevoile lor naţionale legate de industria de apărare, inclusiv în sisteme de drone şi sisteme de contracarare a dronelor. Aşadar, fondurile sunt disponibile. Luând exemplul României, aceasta a primit peste 10% din bugetul total, adică 16,7 miliarde de euro. Noi am acţionat extrem de rapid pentru a aloca şi a pune aceste fonduri la dispoziţia României. Ţara a primit deja 2,5 miliarde de euro de la noi, iar aceşti bani sunt direcţionaţi în prezent către industria românească de apărare, pentru a asigura capacitatea acesteia de a-şi intensifica activitatea şi de a se dezvolta. Astfel încercăm să ne sprijinim statele membre. În plus, am creat şi aşa-numitele proiecte europene de interes comun, întrucât ştim că, pe cont propriu, pentru România ar fi dificil", a explicat Thomas Regnier.

Acesta a menţionat, în context, că la nivelul Comisiei Europene se discută despre eficientizarea costurilor cu privire la doborârea dronelor care intră în spaţiul ţărilor UE.

"Trebuie să existe capacitatea de a doborî dronele într-o manieră eficientă din punctul de vedere al costurilor. Aceasta reprezintă provocarea cu care ne confruntăm în prezent. Şi aici încercăm să identificăm capacităţi care ar trebui dezvoltate prin sinergie între statele membre; să dezvoltăm sisteme - inclusiv sisteme de contracarare a dronelor - capabile să le doboare, şi nu doar în România. Ar trebui să fie un proiect comun, care să implice România, Polonia, Ungaria etc. Polonia a investit deja în acest proiect", a transmis purtătorul de cuvânt.

El a adăugat că, după consolidarea flancului estic, este nevoie de dezvoltarea unui sistem care să protejeze şi flancul sudic sau pe cel nordic.

"De aceea, toate acţiunile noastre în domeniul apărării s-au concentrat pe achiziţii comune, nu pe acţiuni izolate sau întreprinse de un singur stat membru. Trebuie să ne sprijinim reciproc. (...) Letonia şi Ţările de Jos conduc procesul în cadrul coaliţiei pentru drone şi sisteme de contracarare a dronelor, alături de alte state membre. Trebuie să accelerăm ritmul. Trebuie să fim mult mai eficienţi şi mai rapizi în operaţionalizarea acestor sisteme. Deocamdată, nu am ajuns în acest punct, aşa că există, cu siguranţă, un efort susţinut din partea Comisiei Europene de a juca rolul de facilitator, înlesnind dialogul între statele membre pentru a pune totul în mişcare", a mai arătat Regnier.