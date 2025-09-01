PSD anunță că ”a fost acceptat” amendamentul privind impozitarea multinaționalelor din România cu 1%

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, după şedinţa coaliţiei, că a fost acceptat amendamentul lor pentru multinaţionale, respectiv păstrarea impozitului de 1%.

”A fost acceptat amendamentul nostru pentru multinaţionale, păstrarea impozitului de 1%, ăsta este un lucru stabilit. Acest amendament a fost acceptat, ceea ce este un lucru bun, nu trebuia să fie abrogată această prevedere din Cod”, a anunţat preşedintele interimar al PSD, după şedinţa coaliţiei, potrivit News.ro.

Întrebat dacă PSD a venit cu o formă lărgită şi pentru companiile care nu au rezidenţă în România, Grindeanu a spus:

”Este o discuţie şi o explicaţie pe care a făcut-o ministrul Finanţelor, legată de pragul de 50 de milioane şi ceea ce se întâmplă sub 50 de milioane şi anume acele criterii care ţin, sau furci prin care să nu se poată face transferul capitalului şi sub cifra de afaceri de 50 de milioane”.

Pe de altă parte, liderul PSD a respins infirmația neoficială că Ilie Bolojan ar fi amenințat în coaliție cu demisia, din cauza reformei în administrația publică.

”Unde aţi văzut? Eu am fost acolo. (..) Eu am plecat de la acea şedinţă de coaliţie, rămânând vicepremierul Marian Neacşu, împreună cu colegii ministri, nu doar de la PSD. S-a discutat timp de aproape două ore şi s-a convenit pe anumite amendamente, restul vor fi discutate sau sunt discutate la această oră. Sunt convins că în câteva minute vom avea o formă finală”, a mai spus Grindeanu.

