Ministrul Economiei anunță că vrea să discute cu conducerea Dacia: „E o problemă serioasă acolo. Industria auto suferă”

Stiri Politice
Data publicării:
Data actualizării:
Dacia uzina fabrica id190692 inquam photos george calin
Inquam Photos / George Calin

Ministrul Economiei, Daniel Zamfir, a declarat, vineri, într-o conferință de presă, că intenționează să discute cu conducerea companiei Dacia Renault, pentru a găsi soluții la problemele economice cu care se confruntă în prezent această societate.

autor
Cristian Matei

Vânzările Dacia în Europa au înregistrat în septembrie 2026 un declin anual de 8,9%, iar cota de piaţă i s-a redus la 3,3%, de la 4%, a anunţat Asociaţia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). În același timp, piața a fost în creștere.

Ministrul Zamfir spune că statul român ar trebui să intervină și să ajute această companie, care este unul dintre contributorii principali la bugetul de stat.

”E o problemă serioasă acolo, la Dacia. Industria auto suferă, pe de o parte, din cauza prețului energiei crescut și, nu în ultimul rând, din cauza cererii tot mai scăzute pe piața europeană și nu numai. Ca atare, având în vedere că Dacia este unul dintre contributorii principali la bugetul de stat, cred că acolo trebuie să intervenim. Și am și pus în programul de guvernare programul Rabla, chiar dacă se derulează prin Ministerul Mediului, cred că trebuie stimulată cumva vânzarea autovehiculelor făcute în România prin programul Rabla. Am discutat și cu ministrul Energiei, să vedem, să mergem împreună la Dacia, să vedem ce soluții putem găsi ca Dacia să continue să producă în România. Au fost discuții în spațiul public, știți bine, de intenția lor de a-și muta cel puțin o parte a producției. Cum bine știți, Dacia este o companie privată. Ca atare, deciziile de acolo depind într-o mică măsură de noi, de Ministerul Economiei”, a declarat Zamfir. 

Întrebat care ar fi planul, concret, al statului român cu Dacia, ministrul a evitat să dea un răspuns clar, precizând doar că „nu putem ignora situația”.

Recomandări Video

„Vreau să discut cu conducerea Dacia, să știu exact care sunt problemele lor. Vă repet, este o companie care nu este în portofoliul Economiei. Eu sunt de o săptămână aici și m-a preocupat foarte tare să văd ce se întâmplă cu companiile din portofoliul meu. Dar, vă repet, nu putem ignora situația de la Dacia. După discuția pe care o s-o am cu CEO-ul de la Dacia, o să fiu în măsură să vă spun și cu ce se poate implica, cu ce poate ajuta statul român ca producția de la Dacia să continue”, a mai declarat ministrul Economiei.

Dacia a anunțat un nou val de plecări voluntare

Dacia a anunțat un nou val de plecări voluntare, în contextul problemelor din industria auto și a noii strategii a Renault. În jur de 160 angajați de la uzina de la Mioveni sunt vizați, după cum au declarat surse pentru stirileprotv.ro.

Programul a început pe 5 octombrie 2026 și este destinat angajaților care doresc să înceteze prin acordul părților contractul individual de muncă.

Conducerea Dacia le-a transmis angajaților că programul are caracter voluntar, a declarat pentru Știrile ProTV un participant la procesul de plecări voluntare.

Informațiile despre programul de reducere a numărului de angajați vin și în contextul în care uzina de la Mioveni își va întrerupe temporar activitatea în zilele de 9 și 12 octombrie 2026, potrivit unei informări transmise angajaților pe care a consultat-o stirileprotv.ro.

Dacia, cea mai mare cădere pe piața europeană în ianuarie și februarie. Vânzările au scăzut cu aproape 30% față de 2025

Sursa: StirilePROTV

Etichete: dacia, daniel zamfir,

Articol recomandat de sport.ro
FOTO „O păpușă!” Ea este unica femeie care a adus liniștea în viața lui Nick Kyrgios. Ce face azi fosta iubită
FOTO „O păpușă!” Ea este unica femeie care a adus liniștea în viața lui Nick Kyrgios. Ce face azi fosta iubită
Citește și...
Shutterstock reprezentanta dacia
Stiri Auto
Probleme pentru Dacia. Vânzările în Europa s-au prăbușit în ultima lună, în timp ce piața e în creștere
Vânzările Dacia în Europa au înregistrat în septembrie un declin anual de 8,9%, iar cota de piaţă i s-a redus la 3,3%, de la 4%, a anunţat joi Asociaţia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). În același timp, piața a fost în creștere.
Dacia gettyimages 2284736861
Stiri Auto
Dacia pregătește o nouă mașină electrică. Director: „Nu are rivali direcți în Europa sau China”. Când ar putea fi lansată
Dacia pregătește o nouă generație a modelului Jogger, cu șapte locuri, care ar urma să fie lansată alături de viitoarea generație Sandero, în 2028. Aceste modele nu au o concurență directă din Europa sau China, explică un director al companiei.
61794549
Stiri Politice
Daniel Zamfir: E foarte acută situaţia de la Dacia. Împreună cu ministrul Energiei voi face o deplasare acolo
Daniel Zamfir, propus la conducerea Ministerului Economiei, vrea să viziteze Uzina Dacia pentru a identifica soluții de sprijinire a industriei auto. 
Parteneri

ALTE ȘTIRI

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme
iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău
iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Programul meciurilor lui Dinamo din grupa principală din Champions League!
Sport

Programul meciurilor lui Dinamo din grupa principală din Champions League!

Steaua - CS Dinamo, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 18:00! Derby de București în Liga 2
Sport

Steaua - CS Dinamo, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 18:00! Derby de București în Liga 2