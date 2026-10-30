Ministrul Economiei anunță că vrea să discute cu conducerea Dacia: „E o problemă serioasă acolo. Industria auto suferă”

Vânzările Dacia în Europa au înregistrat în septembrie 2026 un declin anual de 8,9%, iar cota de piaţă i s-a redus la 3,3%, de la 4%, a anunţat Asociaţia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). În același timp, piața a fost în creștere.

Ministrul Zamfir spune că statul român ar trebui să intervină și să ajute această companie, care este unul dintre contributorii principali la bugetul de stat.

”E o problemă serioasă acolo, la Dacia. Industria auto suferă, pe de o parte, din cauza prețului energiei crescut și, nu în ultimul rând, din cauza cererii tot mai scăzute pe piața europeană și nu numai. Ca atare, având în vedere că Dacia este unul dintre contributorii principali la bugetul de stat, cred că acolo trebuie să intervenim. Și am și pus în programul de guvernare programul Rabla, chiar dacă se derulează prin Ministerul Mediului, cred că trebuie stimulată cumva vânzarea autovehiculelor făcute în România prin programul Rabla. Am discutat și cu ministrul Energiei, să vedem, să mergem împreună la Dacia, să vedem ce soluții putem găsi ca Dacia să continue să producă în România. Au fost discuții în spațiul public, știți bine, de intenția lor de a-și muta cel puțin o parte a producției. Cum bine știți, Dacia este o companie privată. Ca atare, deciziile de acolo depind într-o mică măsură de noi, de Ministerul Economiei”, a declarat Zamfir.

Întrebat care ar fi planul, concret, al statului român cu Dacia, ministrul a evitat să dea un răspuns clar, precizând doar că „nu putem ignora situația”.

„Vreau să discut cu conducerea Dacia, să știu exact care sunt problemele lor. Vă repet, este o companie care nu este în portofoliul Economiei. Eu sunt de o săptămână aici și m-a preocupat foarte tare să văd ce se întâmplă cu companiile din portofoliul meu. Dar, vă repet, nu putem ignora situația de la Dacia. După discuția pe care o s-o am cu CEO-ul de la Dacia, o să fiu în măsură să vă spun și cu ce se poate implica, cu ce poate ajuta statul român ca producția de la Dacia să continue”, a mai declarat ministrul Economiei.