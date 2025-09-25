Nicuşor Dan: Călin Georgescu a avut în spate o reţea de români cu bani, nu a fost un „călăreţ singuratic”

25-09-2025 | 22:19
Calin Georgescu
Inquam Photos / George Calin

Candidatul la prezidenţialele anulate de anul trecut, Călin Georgescu, n-a fost un "călăreţ singuratic", ci "a avut în spate o reţea din care au făcut parte nişte români cu bani", a afirmat, joi, preşedintele Nicuşor Dan.

Vlad Dobrea

"Ce s-a discutat în 6 decembrie (2024 - data anulării alegerilor - n.r.) este un element dintr-o imagine de ansamblu şi nu este cel mai relevant. Atunci s-a vorbit, de exemplu, de influenţa unui actor statal şi părea la momentul că-i ceva care cade din cer aşa fără nicio probă reală. În momentul ăsta noi avem TikTok care spune: A fost influenţa unui actor statal. TikTok, o reţea socială foarte, foarte mare, deţinută de statul chinez, şi spune: a fost un actor statal, care evident că nu poate să fie decât Rusia. Deci, de atunci până acum, nu numai prin cercetări ale statului român (...) astea ni s-au deschis tuturor ochii privind în ansamblu ce se întâmplă în lume, lucrurile sunt tot mai clare". a spus şeful statului la Digi 24.

Întrebat dacă au fost instituţii implicate, el a răspuns: "Ştiu nişte lucruri, dar prefer să nu dau răspunsul în momentul acesta".

În schimb, preşedintele a adăugat: "Ce pot să spun în momentul ăsta este că Călin Georgescu n-a fost aşa un... cum să zic... un călăreţ singuratic care a avut aşa o viziune care şi care această viziune a convins 2 -3 milioane de oameni, ci a avut în spate o reţea din care au făcut parte nişte români cu bani".

Nicuşor Dan l-a descris pe candidatul de la prezidenţialele anulate ca pe "cineva care are această vocaţie de salvator de multă vreme şi la un moment dat în spatele lui s-au aliniat nişte nişte oameni".

Întrebat dacă sursa acestui "proiect" a fost Moscova, Nicuşor Dan a răspuns: "Exact. Faptul că alegerile din România puteau să fie influenţate de Rusia este deja foarte grav şi asta e dovedit".

Sursa: Agerpres

Un lot de salată cu icre de crap a fost retras de la vânzare din supermarketurile Kaufland, din cauză că există riscul de infectare cu Listeria monocytogenes. Clienţii sunt sfătuiţi să nu consume acest produs.

