Reorganizarea administrativă, amânată pentru 2026. Nicușor Dan: Energia partidelor e acum pe rectificări și bugetul de stat

30-09-2025 | 20:32
Nicusor Dan
Președintele Nicușor Dan a declarat că reorganizarea administrativă nu se va afla pe agenda Guvernului în 2025, atenția coaliției fiind îndreptată către rectificarea bugetară și bugetul pe 2026.

Adrian Popovici

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, la Timişoara, despre reorganizarea administrativ-teritorială, că ”discuţia asta nu există până la momentul bugetului pe 2026, deci probabil că nu va exista pe parcursul anului 2025, pentru că e o discuţie importantă la nivelul partidelor din Coaliţie, şi energia lor, disponibilitatea lor, este în momentul ăsta pe chestiuni care sunt foarte rapide, rectificarea, bugetul pe 2026”.

„După aceea, am disponibilitatea să începem o discuţie, în paralel cu alte discuţii care sunt la fel de importante sau mai importante: care este strategia economică a României - am discutat asta cu reprezentanţii oamenilor de afaceri la discuţia de la amiază -, care sunt diferite strategii sectoriale, care este planul nostru pe 10 ani pentru echilibrarea sistemului sanitar, cum facem să combatem dezinformarea rusă, care sunt mijloacele tehnologice, care sunt colaborările noastre pe războiul ăsta informaţional”, a arătat Nicuşor Dan.

Preşedinrele a menţionat că sunt multe teme iar „când, în sfârşit, n-o să mai fim în obligaţia de a acţiona în regimul de hei-rup, va trebui să ne uităm pe ea”.

Reorganizarea administrativă, o temă veche în politica românească

La jumătatea lunii iarnuarie, PSD readucea în discuție reorganizarea administrativă a României, promițând un prim proiect în decurs de șase luni.

Premierul de atunci, Marcel Ciolacu, spunea ca urma crearea unui cadru legal pentru ca România să fie reorganizată administrativ teritorial cât mai repede.

Am făcut o comisie. Președintele Camerei Deputaților cu viitorul președinte UCJ, viitorul președinte AMR, cu câte doi reprezentanți de la consiile județene, cu primarii din municipiile reședințe de județ, de la comune, de la doi membri de la comisiile din Parlament”, declara Marcel Ciolacu, fostul premier și președinte al PSD.

Potrivit unor surse politice, România ar putea fi împărțită în regiuni. Astfel, județele vor fi comasate, iar localitățile sub 3.000 de locuitori vor fi alipite municipiilor din apropiere. Social-democrații au fost însă zgârciți cu detaliile.

În ultimii 14 ani au fost depuse mai multe proiecte legislative pentru reorganizarea administrativ-teritorială a țării, însă niciunul nu a primit girul Parlamentului.

Într-adevăr, ultimele 3 reorganizări au fost un eșec. Și dacă ne uităm de ce au fost un eșec, atunci cred că trebuie să înțelegem importanța acestor posturi administrative despre care vă spuneam. Fără a întreba cetățenii români și fără a întreba locuitorii localităților respective, este greu să faci organizarea administrativ teritorială”, declara fostul ministru al Dezvoltării, Attila Cseke.

Anterior PSD-ului, un alt proiect similar a fost depus de cei de la USR. Documentul făcea referire la reducerea numărului de județe și localități, dar și la reorganizarea Bucureștiului. Inițiatorii cereau un stat cu mai puține instituții și cheltuieli publice raționale.

