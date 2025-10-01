Nicușor Dan: Sondajele cu AUR la 40% reflectă o neîncredere mare în clasa politică actuală, mai puţin vreo mare iubire

Președintele Nicușor Dan a declarat marți că procentul de 40% atribuit AUR în sondaje reflectă mai degrabă lipsa de încredere în clasa politică decât susținerea reală pentru partid.

"Sunt nişte sondaje (care arată AUR la 40% - n.r.) pe care eu le cred. Ele reflectă, în opinia mea, mult mai puţin vreo mare iubire sau vreo mare opţiune pentru acest partid. Ele reflectă o neîncredere mare în clasa politică actuală, pentru modul în care s-a guvernat în ultimii ani în România, lucruri pe care suntem obligaţi să le corectăm. (...) Este şi o influenţă continuă a Rusiei, care amplifică toate nemulţumirile sociale uneori cu date false", a arătat președintele României, Nicuşor Dan, la Euronews România, întrebat în legătură cu sondajele care cotează Alianţa pentru Unirea Românilor la 40% din opţiunile electoratului, relatează Agerpres.

El a spus că există şi "o discrepanţă tehnologică în mijloacele de comunicare online", menţionând că "încă nici România, nici statele europene nu sunt la nivelul tehnologic pe reţele pe care le dezvoltă forţele de destabilizare".

"Acest lucru o să îl corectăm, tot aşa, într-un interval de o jumătate de an, un an. Deci cu toate aceste fapte, dar cel mai important fiind actul de guvernare şi recâştigarea încrederii cetăţenilor, eu sunt convins că şi pe chestiunea asta partidele populiste, izolaţioniste, o să ocupe un loc mult mai mic în încrederea populaţiei faţă de cel pe care îl ocupă azi", a subliniat preşedintele Nicuşor Dan.

Ce spun sondajele de opinie

Într-un sondaj de opinie realizat în luna iulie de INSCOP, peste 40% dintre alegători ar spus că ar vota cu AUR dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 17.3 % cu PNL, 13.7 % cu PSD, iar 13.1% cu USR.

Un sondaj CURS, dat publicității pe 21 septembrie, arată că dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR are 34% din intenția de vot, PSD - 23%, iar PNL - 16%. USR este la 12%, în timp ce UDMR şi SOS România au câte 5%.

În ceea ce privește încredere pe care românii o au în persoanele de pe scena politică, sondajul a arătat că cel mai popular ar fi Călin Georgescu cu 40% încredere, urmat de George Simion la 38%. Președintele României, Nicuşor Dan, este la doar la 34%

