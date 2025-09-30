Nicușor Dan: Încă trăim din bucuria după rezultatele din Republica Moldova. România poate da sfaturi pentru aderarea la UE

30-09-2025 | 12:03
România nu era pregătită acum 20 de ani să adere la UE, dar a luat decizia corectă, iar acum poate să ofere sfaturi altor state care se pregătesc să adere, spune Nicușor Dan. Șeful statului afirmă că încă trăiește bucuria rezultatelor din R. Moldova.  

autor
Cristian Anton

Preşedintele României, Nicuşor Dan, s-a referit, în discursul susţinut, marţi, la Timişoara Cities Summit, la progresele pe are România le-a făcut de la aderarea în Uniunea Europeană şi a subliniat experienţa acumulată de ţara noastră, care acum poate da sfaturi altor state care se pregătesc să adere.

Nicuşor Dan a vorbit şi despre relaţia dintre marile oraşe europene şi statele europene, dar şi despre solidaritatea dintre primari care ”fură” unii de la alţii, învățând astfel cum să rezolve problemele locale.

”Încă trăim din bucuria de alaltăieri, după rezultatele din Republica Moldova. Evident că ne dorim o Europă în care şi în nord-estul României şi în sudul României să avem ţări care sunt membre UE. Credem că România are o experienţă în asta. A fost un întreg proces şi înainte şi după aderare şi uneori, când faci multe greşeli, devii foarte experimentat.

Dacă pentru prietenii noştri care iau parte la această reuniune şi sunt din ţări care doresc, la un moment dat, să adere la Uniune, experienţa noastră şi specialiştii pe care am reuşit să îi facem, inclusiv în programarea fondurilor europene pre- şi post-aderare, oricând puteţi apela la experienţa pe care am acumulat-o”, şi-a început Nicuşor Dan discursul la Timişoara Cities Summit, care are loc, marţi, la Palatul Baroc din Timişoara.

Nicuşor Dan a afimat că România şi Bulgaria nu erau pregătite de intrarea în Uniunea Europeană, în urmă cu 20 de ani, dar că decizia de aderare a fost una corectă.

”Poate exigențele nu ar trebui să fie atât de înalte”

”Şi mai trebuie spus un lucru, cât de sus să fie ştacheta. Pentru că, dacă vrem să fim foarte direcţi, acum 20 de ani când România a încheiat procesul de aderare, cred că România nu era pregătită de a intra în Uniunea Europeană, şi nici Bulgaria, dar decizia de a intra a fost o decizie corectă pe care UE a luat-o şi vedem azi progresele pe care, după 18 ani de la aderarea efectivă, România le-a făcut”, a arătat şeful statului.

El a vorbit şi despre competitivitate.

”Poate tocmai că există această competiţie geopolitică între Europa şi alte modele, poate că exigenţele nu ar trebui să fie atât de înalte şi poate că, după aderare, ţări ca România acum 20 de ani nu ar fi suficient de pregătite, pot să facă acele progrese. Întrebarea care se pune este de ce societăţi din aceste ţări nu pun suficientă presiune pe decidenţii politici pentru ca acest proces să se întâmple mai repede. Şi poate că răspunsul la această întrebare este în interiorul UE însăşi, poate că noi nu suntem suficient de competitivi, poate că noi nu suntem suficient de flexibili economic şi poate din cauza asta nu suntem suficient de atractivi pentru ca societăţile din ţările lor să pună presiune pentru reformele care să le aducă în stadiul de a fi incluse în UE”, a spus Nicuşor Dan.

Şeful statului a subliniat că există ”o relaţie dezechilibrată” dintre marile oraşe europene şi statele europene.

”Există o solidaritate între primari”

”A doua chestiune, relaţia de putere între marile oraşe europene şi statele europene. Aici, din nou, vreau să spun direct că e o relaţie dezechilibrată pentru că marile oraşe europene sunt cele care produc dezvoltarea, de fapt, cele care aduc valoare economică şi în relaţia cu autorităţile naţionale acest fapt nu este recunoscut şi resurse care ar face ca aceste oraşe să se dezvolte şi mai bine, să aducă mai multă prosperitate ţării, nu sunt alocate. Îmi aduc aminte de nenumăratele discuţii pe care le-am avut în calitate de primar cu autorităţile naţionale, îmi aduc aminte de rugămintea de a introduce nişte amărâte de tramvaie în PNRR. Faptul că eram primarul Bucureştiului pur şi simplu nu a contat în momentul acela şi e lăudabil ca marile oraşe europene să creeze o reţea în care să înerce să îşi impună la nivel european punctul de vedere, eu o să fiu printre cei care o să susţină în interiorul Consiliului European un rol mai mare în procesul de decizie al asociaţiilor reprezentative ale oraşelor, dar adevărul este că punctul lor de vedere nu se aude în momentul ăsta”, a declarat Nicuşor Dan.

De asemenea, Nicuşor Dan s-a referit şi la relaţia de solidaritate între primari.

”Ultima chestiune, asta e mai uşoară. Există o solidaritate între primari pe care am simţit-o în perioada în care am exercitat mandatul de primar al Bucureştiului. Este să învăţăm, să furăm unii de la alţii cum să furam unii de la alţii, cum să rezolvăm diverse probleme care îi preocupă pe cetăţeni, transport public, diverse facilităţi publice, cum să facem oraşele noastre atractive şi tot timpul acesta de întâlniri este foarte util pentru ca primarii să înveţe unii de la alţii. Aici nu am niciun dubiu că discuţia pe care o să o aveţi o să fie foarte productivă”, a adăugat preşedintele.

Sursa: News.ro

