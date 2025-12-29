Ce fac bulgarii cu câteva zile înainte să treacă oficial la euro. Fenomenul a accelerat în ultimele zile

Stiri externe
29-12-2025 | 16:33
Bulgaria
Getty

Băncile, companiile şi cumpărătorii bulgari se pregătesc să-şi ia rămas bun de la moneda leva înainte de adoptarea euro, de la 1 ianuarie, un moment important, întâmpinat cu entuziasm, dar şi cu scepticism şi, în unele cercuri, cu furie, scrie Reuters.

autor
Stirileprotv

Bulgaria va fi a 21-a ţară care va adera la zona euro, după ce a îndeplinit criteriile formale de aderare în acest an, inclusiv în ceea ce priveşte inflaţia, deficitul bugetar, costurile împrumuturilor pe termen lung şi stabilitatea cursului de schimb.

Adoptarea euro de către Bulgaria vine la doi ani după aderarea Croaţiei la zona euro, în ianuarie 2023 - ultima ţară care a făcut acest lucru - şi va creşte numărul europenilor care utilizează moneda unică la peste 350 de milioane.

Aderarea la zona euro, pe lângă utilizarea bancnotelor şi monedelor euro, înseamnă şi un loc în Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene, care stabileşte rata dobânzii.

Deşi guvernele bulgare succesive au încercat să facă acest pas de la aderarea la UE în 2007, sondajele arată că ţara balcanică cu 6,7 milioane de locuitori este divizată în privinţa acestei chestiuni, deşi companiile sunt în mare parte în favoarea aderării.

Citește și
Putin și Zelenski
Cea mai importantă convorbire telefonică din ultimii cinci ani. Zelenski ar putea să stea de vorbă direct cu Putin

Unii se tem că acest lucru va duce la creşterea preţurilor sau sunt suspicioşi faţă de clasa politică internă, aflată în plină criză, care a dus la demisia guvernului în această lună, pe fondul protestelor generalizate împotriva propunerilor de majorare a impozitelor.

Sunt din ce în ce mai multe cozi în fața caselor de schimb valutar din toată țara, iar cererea pentru euro este de trei ori decât în urmă cu un am, spun cei din domeniu, potrivit presei locale.

Într-o ţară cu legături culturale şi politice istorice cu Rusia, mulţi sunt reticenţi faţă de o mai mare loialitate faţă de Europa. „Sunt împotrivă, în primul rând pentru că leva este moneda noastră naţională”, spune Emil Ivanov, pensionar din Sofia, intervievat în timp ce făcea cumpărături. „În al doilea rând, Europa se îndreaptă spre dispariţie, lucru menţionat chiar şi de preşedintele american (Donald Trump) în noua strategie de securitate naţională. Poate că nu voi mai fi în viaţă când se va întâmpla acest lucru (dispariţia UE), dar asta este direcţia în care se îndreaptă totul”, a comentat pensionarul.

Cum s-au pregătit bulgarii pentru trecerea la euro

Unii analişti politici au afirmat că a fost slabă campania de promovare a euro şi că persoanele în vârstă, în special cele din zonele rurale izolate, vor avea dificultăţi în a se adapta. Ei mai spun că lipsa unui guvern stabil poate complica şi mai mult schimbarea.

Cu toate acestea, pe străzile şi în magazinele din Sofia, semnele sunt că firmele s-au pregătit. Preţurile tuturor produselor, de la fructe la sticle de vin, sunt afişate atât în leva, cât şi în euro. Panourile publicitare finanţate de guvern afişează cursul de schimb euro-leva cu un mesaj care spune: „Trecut comun. Viitor comun. Monedă comună”. Reclamele televizate anunţă, de asemenea, schimbarea care urmează.

Unii au salutat această măsură. „Nu numai persoanele în vârstă, ci şi toţi tinerii pot călători cu uşurinţă folosind euro, în loc să fie nevoiţi să schimbe moneda”, spune Veselina Apostovlova, o pensionară care făcea cumpărături în Sofia.

Companiile care vând mărfuri peste graniţă au fost, de asemenea, favorabile acestei măsuri. Natalia Gadjeva, proprietara cramei Dragomir Estate din Valea Traciei, a declarat pentru Reuters: „Pentru mine, cel mai important lucru este că toate operaţiunile care implicau conversia valutară şi reemiterea facturilor în euro şi apoi în leva vor fi eliminate”.

Sursa: News.ro

Etichete: euro, Bulgaria,

Dată publicare: 29-12-2025 16:33

Articol recomandat de sport.ro
Thomas Frank s-a dus glonț la Radu Drăgușin după Crystal Palace - Tottenham. "Dragonul", tot un zâmbet
Thomas Frank s-a dus glonț la Radu Drăgușin după Crystal Palace - Tottenham. "Dragonul", tot un zâmbet
Citește și...
Cea mai importantă convorbire telefonică din ultimii cinci ani. Zelenski ar putea să stea de vorbă direct cu Putin
Stiri externe
Cea mai importantă convorbire telefonică din ultimii cinci ani. Zelenski ar putea să stea de vorbă direct cu Putin

Zelenski ar putea să vorbească cu Putin pentru prima dată în ultimii cinci ani, la telefon, în urma discuțiilor de pace dintre acesta și Trump de duminică. Ar fi un progres al negocierilor de pace purtate de președintele SUA.

Anthony Joshua a fost implicat într-un accident grav. Două persoane au murit. În ce stare se află boxerul la categoria grea
Stiri externe
Anthony Joshua a fost implicat într-un accident grav. Două persoane au murit. În ce stare se află boxerul la categoria grea

Boxerul de categorie grea, în vârstă de 36 de ani, a fost implicat luni într-un accident pe autostrada Lagos-Ibadan.

Prima reacție a Rusiei după ce Trump și Zelenski au anunțat că planul de pace este „agreat 90%”
Stiri externe
Prima reacție a Rusiei după ce Trump și Zelenski au anunțat că planul de pace este „agreat 90%”

Kremlinul a anunţat luni că foarte curând va avea loc o convorbire telefonică între Vladimir Putin şi Donald Trump şi a reafirmat că Ucraina ar trebui să-şi retragă trupele din partea din Donbas pe care încă o controlează, relatează Reuters.  

Recomandări
Explicațiile celor patru judecători CCR pentru absența de la ședința pe tema pensiilor speciale. Neregulile pe care le acuză
Stiri actuale
Explicațiile celor patru judecători CCR pentru absența de la ședința pe tema pensiilor speciale. Neregulile pe care le acuză

Cei patru judecători care nu au participat la ședințele de duminică și luni ale CCR pe tema contestației depuse la legea pensiilor magistraților acuză proceduri „fără precedent” în acest caz.    

Cum a reacționat Zelenski în momentul în care Trump a spus că Rusia „doreşte să vadă Ucraina reuşind” | VIDEO
Stiri externe
Cum a reacționat Zelenski în momentul în care Trump a spus că Rusia „doreşte să vadă Ucraina reuşind” | VIDEO

Donald Trump a declarat duminică, în conferinţa de presă comună cu Volodimir Zelenski, că Rusia „doreşte să vadă Ucraina reuşind”.

Un deputat PNL acuză judecătorii CCR de „sfidare la adresa românilor”. „Privilegii nesimțite”
Stiri actuale
Un deputat PNL acuză judecătorii CCR de „sfidare la adresa românilor”. „Privilegii nesimțite”

Deputatul PNL Alexandru Muraru critică dur comportamentul judecătorilor Curții Constituționale, acuzând o „sfidare” la adresa românilor care muncesc onest și se pensionează la vârsta legală.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
29 Decembrie 2025

01:30:15

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 29 Decembrie 2025

54:53

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28