Ce fac bulgarii cu câteva zile înainte să treacă oficial la euro. Fenomenul a accelerat în ultimele zile

Băncile, companiile şi cumpărătorii bulgari se pregătesc să-şi ia rămas bun de la moneda leva înainte de adoptarea euro, de la 1 ianuarie, un moment important, întâmpinat cu entuziasm, dar şi cu scepticism şi, în unele cercuri, cu furie, scrie Reuters.

Bulgaria va fi a 21-a ţară care va adera la zona euro, după ce a îndeplinit criteriile formale de aderare în acest an, inclusiv în ceea ce priveşte inflaţia, deficitul bugetar, costurile împrumuturilor pe termen lung şi stabilitatea cursului de schimb.

Adoptarea euro de către Bulgaria vine la doi ani după aderarea Croaţiei la zona euro, în ianuarie 2023 - ultima ţară care a făcut acest lucru - şi va creşte numărul europenilor care utilizează moneda unică la peste 350 de milioane.

Aderarea la zona euro, pe lângă utilizarea bancnotelor şi monedelor euro, înseamnă şi un loc în Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene, care stabileşte rata dobânzii.

Deşi guvernele bulgare succesive au încercat să facă acest pas de la aderarea la UE în 2007, sondajele arată că ţara balcanică cu 6,7 milioane de locuitori este divizată în privinţa acestei chestiuni, deşi companiile sunt în mare parte în favoarea aderării.

Unii se tem că acest lucru va duce la creşterea preţurilor sau sunt suspicioşi faţă de clasa politică internă, aflată în plină criză, care a dus la demisia guvernului în această lună, pe fondul protestelor generalizate împotriva propunerilor de majorare a impozitelor.

Sunt din ce în ce mai multe cozi în fața caselor de schimb valutar din toată țara, iar cererea pentru euro este de trei ori decât în urmă cu un am, spun cei din domeniu, potrivit presei locale.

Într-o ţară cu legături culturale şi politice istorice cu Rusia, mulţi sunt reticenţi faţă de o mai mare loialitate faţă de Europa. „Sunt împotrivă, în primul rând pentru că leva este moneda noastră naţională”, spune Emil Ivanov, pensionar din Sofia, intervievat în timp ce făcea cumpărături. „În al doilea rând, Europa se îndreaptă spre dispariţie, lucru menţionat chiar şi de preşedintele american (Donald Trump) în noua strategie de securitate naţională. Poate că nu voi mai fi în viaţă când se va întâmpla acest lucru (dispariţia UE), dar asta este direcţia în care se îndreaptă totul”, a comentat pensionarul.

Cum s-au pregătit bulgarii pentru trecerea la euro

Unii analişti politici au afirmat că a fost slabă campania de promovare a euro şi că persoanele în vârstă, în special cele din zonele rurale izolate, vor avea dificultăţi în a se adapta. Ei mai spun că lipsa unui guvern stabil poate complica şi mai mult schimbarea.

Cu toate acestea, pe străzile şi în magazinele din Sofia, semnele sunt că firmele s-au pregătit. Preţurile tuturor produselor, de la fructe la sticle de vin, sunt afişate atât în leva, cât şi în euro. Panourile publicitare finanţate de guvern afişează cursul de schimb euro-leva cu un mesaj care spune: „Trecut comun. Viitor comun. Monedă comună”. Reclamele televizate anunţă, de asemenea, schimbarea care urmează.

Unii au salutat această măsură. „Nu numai persoanele în vârstă, ci şi toţi tinerii pot călători cu uşurinţă folosind euro, în loc să fie nevoiţi să schimbe moneda”, spune Veselina Apostovlova, o pensionară care făcea cumpărături în Sofia.

Companiile care vând mărfuri peste graniţă au fost, de asemenea, favorabile acestei măsuri. Natalia Gadjeva, proprietara cramei Dragomir Estate din Valea Traciei, a declarat pentru Reuters: „Pentru mine, cel mai important lucru este că toate operaţiunile care implicau conversia valutară şi reemiterea facturilor în euro şi apoi în leva vor fi eliminate”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













