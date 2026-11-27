Generează rezumat cu AI

„Doamnă Weidel, să vă fie ruşine că aduceţi acuzaţii rasiste şi idei rasiste în peisajul politic european. Pentru că românii care locuiesc şi lucrează în Germania contribuie ca economia germană să profite şi să crească. Nu trăiesc acolo ca nişte prinţi, cum tocmai aţi spus. Muncesc foarte harnic, uneori în condiţii foarte grele, departe de casă, şi cu angajatori care uneori le încalcă drepturile", a afirmat Ştefănuţă într-o înregistrare postată joi pe Facebook şi filmată în sediul legislativului european de la Strasbourg, potrivit Agerpres.

În aceeaşi înregistrare, pe care a subtitrat-o în limba română, Nicu Ştefănuţă a transmis şi un scurt mesaj în limba română.

„Avem un milion de români în Germania care lucrează şi care ţin economia Germaniei în picioare şi care uneori nu sunt respectaţi. Pentru că eu ştiu că m-am luptat pentru ei în pandemie atunci când erau minţiţi că vor fi plătiţi la oră şi de fapt erau plătiţi la lădiţă, şi când erau puşi în aceeaşi cameră cu zece alţi oameni, în condiţii mizere. Eu ştiu soarta românilor. Nu vă bateţi joc de ei! Nu, ei nu trăiesc ca prinţii din ajutoarele sociale, ci ei plătesc impozite Germaniei prin munca lor. Să vă fie ruşine!", a afirmat Ştefănuţă.

Eurodeputatul i-a transmis şi liderului AUR, George Simion, că ar trebui "să-i fie şi mai multă ruşine, pentru că este un vânzător de neam, pentru că nu se luptă pentru diasporeni, pentru că este un laş".

Întrebat, miercuri seara, la Digi24, despre afirmaţiile lui Alice Weidel la adresa imigranţilor români din Germania care ar jefui sistemul social din această ţară, George Simion a răspuns: "Ştiu declaraţia, nu ştiu dacă s-a înţeles foarte bine ce este acolo. Eu consider că nu ne-a jignit. (...) Mare parte din românii pe care îi cunosc eu în Germania, pe lângă faptul că votează AUR, votează şi AfD, pentru că încurajează munca cinstită şi majoritatea românilor din Germania sunt muncitori şi îşi plătesc taxele".

Declaraţia lui Alice Weidel

Declaraţia lui Alice Weidel a fost făcută miercuri, în timpul dezbaterilor privind proiectul de buget al Germaniei pentru 2027, în valoare de 560,9 miliarde de euro, la care a participat şi cancelarul Friedrich Merz.

Între altele, Weidel a criticat sistemul german de protecţie socială şi plata ajutoarelor către persoane care locuiesc în afara Germaniei. Ea a susţinut că familii întregi din cele două ţări beneficiază de ajutoare sociale acordate de statul german şi a pus sub semnul întrebării modul în care sunt verificate prestaţiile plătite pentru copiii care locuiesc în afara Germaniei.

"În România şi Bulgaria, familii întregi trăiesc în lux din ajutoarele venite din Germania", a declarat lidera AfD, conform înregistrării video a intervenţiei sale, publicată pe pagina sa de Facebook, cu subtitrare în limba engleză. Înregistrarea poate fi accesată şi pe site-ul Bundestagului.