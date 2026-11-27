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„Mult prea multă muncă de pregătire este necesară pentru a ajunge la o concluzie", a declarat cancelarul german Friedriech Merz joi seară, după ce a anunţat că liderii nu se vor reuni din nou vineri pentru o a doua zi de discuţii, cum era planificat, potrivit Agerpres.

Liderii UE nu au reuşit să se înţeleagă în privinţa modului în care să finanţeze noile priorităţi, precum apărarea şi competitivitatea, păstrând în acelaşi timp subvenţiile pentru agricultură şi plăţile pentru regiunile mai sărace.

Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, i-a convocat pe liderii UE la o reuniune într-o tentativă de reconcilia poziţiile între ţările UE mai înstărite, care contribuie cu o parte relativ mare la bugetul comun, şi ţările mai puţin bogate care se tem că-şi vor pierde subvenţiile.

Diferențe de viziune între statele membre

Summitul a fost "un pas necesar în procesul" de a ajunge la poziţii convergente, a declarat Costa după consultări.

Liderii urmează să-şi continue discuţiile la următorul summit al UE din decembrie de la Bruxelles.

Înainte de reuniune, Merz şi-a reiterat cererea de a limita volumul bugetului pentru a evita o creştere semnificativă a contribuţiei Germaniei.

Pe lângă Germania, mai solicită tăieri în proiectul de buget Austria, Olanda, Danemarca, Finlanda, Suedia şi Belgia.

Costa a prezentat o nouă propunere de compromis weekendul trecut, care prevede o sumă totală de 1,78 trilioane de euro pentru 2028-2034, cu circa 204 miliarde de euro mai mică decât propunerea iniţială a Comisiei Europene.

Noua propunere prevede, cu toate acestea, o alocare în continuare mai mare decât bugetul pentru actuala perioadă de programare 2021-2027.

Reacțiile liderilor europeni

„Cred că sunt în poziţia de a spune că există cu siguranţă o anumită mişcare spre o reducere şi mai mare", a afirmat Merz după discuţiile cu liderii UE.

Prim-ministrul italian, Giorgia Meloni, a cărei ţară beneficiază de subvenţiile UE pentru regiuni, a avertizat în privinţa tăierilor fondurilor de ajustare pentru regiunile mai sărace.

„Nu suntem pregătiţi să ne punem semnătura pe un buget în conformitate cu care va trebui să dăm mai mult pentru a primi mai puţin", a declarat ea la Bruxelles.

UE se află "la ani lumină distanţă" de un acord asupra bugetului, potrivit şefei guvernului italian. Atunci când a fost întrebat de un jurnalist despre lucrul acesta, Antonio Costa nu a răspuns dacă va accepta noi tăieri ale bugetului multianual.

Perspectivele unui acord până la sfârșitul anului

Preşedintele francez Emmanuel Macron i-a îndemnat pe ceilalţi lideri ai UE să ajungă la un compromis până la sfârşitul anului, înainte de alegerile prezidenţiale din primăvara lui 2027.

„Dacă nu se ajunge la un acord până la 31 decembrie, atunci discuţiile se vor relua în a doua jumătate a anului", a spus Macron.

Un prim tur de scrutin al alegerilor prezidenţiale din Franţa este programat pe 18 aprilie. Macron, care este în perioada finală a celui de al doilea mandat de preşedinte, nu poate candida din nou.

Lipsa unui acord privind bugetul multianual al UE pentru perioada de programare 2028-2034 în următoarele săptămâni ar însemna "mult mai multă presiune" şi riscul de a nu avea un buget finalizat la timp, a spus Macron.

Merz a fost de acord cu apelul preşedintelui francez de a ajunge la un acord la următorul summit al UE din decembrie.

„Cred că ar fi bine pentru Europa dacă am reuşi acest lucru şi sunt de acord că trebuie să facem totul pentru a obţine acest rezultat", a apreciat cancelarul german.

Meloni a respins, în ceea ce o priveşte, stabilirea unei date limită pentru negocieri.

„Nu voi lăsa ca o dată limită să dicteze rezultatul acestei chestiuni. Nu am o dată fixă, am condiţii. Şi atunci când acordul va fi unul pe care îl voi considera acceptabil şi corect pentru Italia, atunci îl voi semna. Înainte de asta, nu sunt pregătită să semnez nimic", a spus ea.

„Toată lumea ştie că nu putem dezamăgi Europa şi că trebuie să avem un buget nou de la 1 ianuarie 2028. Pentru a face acest lucru, trebuie să ajungem la un acord final până la sfârşitul acestui an", a îndemnat Costa.