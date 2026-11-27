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Peste jumătate dintre români (54%) consideră că situaţia lor financiară s-a deteriorat în ultimul an, în timp ce doar 14% afirmă că se află într-o poziţie financiară mai bună, iar presiunea asupra bugetelor determină o polarizare a consumului între produse economice şi premium, relevă studiul global Consumer Outlook 2027, realizat de NielsenIQ (NIQ) și citat de Agerpres.

„Românii cumpără tot mai puţin din obişnuinţă şi tot mai mult pe baza unei evaluări atente a valorii fiecărei achiziţii, arată studiul global Consumer Outlook 2027, realizat de NIQ. Pe fondul presiunii persistente asupra bugetelor, consumatorii îşi regândesc priorităţile, renunţă mai uşor la produsele care nu oferă beneficii clare şi combină strategii de economisire cu achiziţii premium atent selectate. Potrivit studiului, peste jumătate dintre români (54%) consideră că situaţia lor financiară este mai rea decât în urmă cu un an, în timp ce doar 14% spun că se află într-o poziţie financiară mai bună", se arată într-un comunicat al companiei.

Pe fondul inflaţiei persistente şi al costurilor ridicate ale vieţii, consumatorii români devin mai atenţi la produsele pe care le cumpără, la magazinele pe care le frecventează şi la mărcile pe care le aleg, însă fenomenul nu înseamnă doar orientarea către produse mai ieftine.

„Dimpotrivă, comportamentul de consum începe să se polarizeze. Tot mai mulţi cumpărători aleg fie produse care oferă economii semnificative, fie produse premium care aduc beneficii clare, în timp ce opţiunile de mijloc sunt tot mai des puse sub semnul întrebării", precizează sursa citată.

Segmentul de mijloc rămâne dominant

Potrivit directorului general al NIQ România, Iulia Pencea, consumatorii reacţionează diferit la presiunile financiare.

„Economia României a încetinit, iar inflaţia continuă să pună presiune pe bugetele gospodăriilor. Consumatorii reacţionează diferit: unii îşi reduc cheltuielile şi caută preţuri mai mici, în timp ce alţii rămân dispuşi să plătească mai mult pentru produse care oferă beneficii clare. Pentru branduri, provocarea este să înţeleagă ce înseamnă valoarea pentru fiecare tip de consumator şi să accepte că aceeaşi persoană poate căuta economii într-o categorie şi calitate superioară în alta", a declarat Iulia Pencea, citată în comunicat.

Datele studiului indică faptul că România se află într-o etapă incipientă a polarizării consumului. Segmentul de mijloc rămâne dominant, reprezentând peste jumătate din valoarea vânzărilor de bunuri de larg consum (FMCG), însă atât segmentul economic, cât şi cel premium continuă să câştige teren.

Totodată, presiunea asupra puterii de cumpărare îi determină pe români să combine mai multe strategii pentru a-şi gestiona eficient bugetul.

„Aceştia compară activ preţurile, folosesc aplicaţii şi programe de fidelizare, aleg selectiv magazinele şi promoţiile şi mută cheltuielile între categorii pentru a-şi păstra echilibrul financiar. În acest context, valoarea nu mai este definită exclusiv prin preţul cel mai mic, ci prin combinaţia dintre preţ, beneficii şi relevanţă personală", se menţionează în comunicat.

Fidelitatea față de mărci se erodează

Aproximativ 70% dintre consumatori declară că preferă să economisească bani atunci când nu identifică beneficii suplimentare clare, iar majoritatea afirmă că produsele din segmentul mediu trebuie să ofere motive convingătoare pentru a fi alese în detrimentul alternativelor economice sau premium.

„Piaţa de consum din România începe să se polarizeze, însă segmentul mainstream continuă să concentreze cea mai mare parte a cheltuielilor. Brandurile şi retailerii trebuie să răspundă simultan ambelor nevoi: să ajute consumatorii să îşi maximizeze bugetul şi, în acelaşi timp, să ofere motive convingătoare pentru a alege produse cu valoare adăugată", a adăugat Pencea.

Potrivit reprezentanţilor companiei, fidelitatea consumatorilor faţă de mărci, construită exclusiv pe obişnuinţă, se erodează, iar produsele trebuie să demonstreze tot mai clar beneficiile pe care le oferă.

„În noul context, succesul nu va mai depinde doar de preţ sau de poziţionarea premium, ci de capacitatea brandurilor de a răspunde unor nevoi reale şi de a demonstra valoarea concretă pe care o aduc în viaţa consumatorilor. Pentru retaileri şi producători, provocarea viitorilor ani va fi să câştige locul în coşul de cumpărături la fiecare vizită în magazin", conform comunicatului.

NielsenIQ (NIQ) este o companie specializată în analiza comportamentului consumatorilor, prezentă în peste 90 de ţări, care acoperă aproximativ 85% din populaţia lumii şi cheltuieli globale de consum de peste 7.200 de miliarde de dolari.