”Pentru Simion, românii din diaspora sunt buni doar în ziua votului. În rest, îi vinde la Bucureşti, pentru o poză cu AfD. Alice Weidel are un avocat nou. Se numeşte George Simion. Şefa AfD spune că românii „jefuiesc” sistemul social german. Avocatul ei din România, dl. Simion, se grăbeşte să ne liniştească: nu ne-a jignit, presa e prea sensibilă, iar AfD n-are de ce să-şi ceară scuze. Dacă are tupeu, Simion să spună asta asistentelor care ţin în viaţă spitalele nemţeşti sau şoferilor care trag de volan 12 ore, apoi să le explice de ce munca lor e "jaf". Aceștia sunt românii pe care Simion îi lasă de izbelişte ca să nu-şi supere prietenii din AfD”, scrie Virgil Popescu într-o postare pe Facebook.

”Când între români şi AfD alegi AfD, nu eşti altceva decât un patriot de carton”, mai spune europarlamentarul PNL:

El menţionează că PNL nu ridică din umeri şi consideră că şefa AfD, Alice Weidel, ne-a jignit.

George Simion i-a luat apărarea copreședintei AfD după atacurile la adresa românilor: „Eu consider că nu ne-a jignit”

Întrebat despre declarațiile lui Alice Weidel, copreședinta partidului Alternative für Deutschland (AfD), care a afirmat că unii imigranți veniți din România profită de sistemul social german, beneficiind de alocații pentru copii, ajutoare de bază și servicii medicale, George Simion a declarat: „Eu consider că nu ne-a jignit. Mare parte din presa românească se simte jignită, dar presa românească de multe ori este mai sensibilă”, a spus Simion la Digi24.

Liderul AUR a făcut referire și la situația din Magdeburg, unde, potrivit acestuia, există persoane care ajung în Germania special pentru a beneficia de ajutoare sociale. Simion a precizat că nu încurajează un asemenea comportament, susținând că românii care muncesc cinstit și își plătesc taxele nu ar trebui asociați cu cei care profită de sistemele de protecție socială.

De asemenea, întrebat dacă reprezentanții AfD invitați de AUR în România își vor cere scuze pentru afirmațiile referitoare la români, George Simion a răspuns că nu consideră că aceștia au motive să facă acest lucru. Liderul AUR a anunțat că, în cadrul partidului, urmează să fie lansate aproximativ 55-60 de grupuri de prietenie cu diferite state, printre care și un grup de prietenie România-Germania, la eveniment fiind așteptat un reprezentant al Bundestagului.

”Migranţii români profită de sistemul de protecţie socială german”

Copreşedinta AfD Alice Weidel a acuzat, în 28 octombrie, migranţii români că profită de sistemul de protecţie socială german.

"Alocaţii pentru copii, ajutor social de bază, asistenţă medicală: tot mai mulţi migranţi din România ne jefuiesc sistemul social german", a scris Weidel pe X.

Declaraţiile Sahrei Wagenknecht au fost provocate de acelaşi documentar al televiziunii publice regionale germane MDR care a stat la originea acuzaţiilor lansate anterior de Alice Weidel.

Reportajul, consacrat imigraţiei din România şi Bulgaria şi accesului imigranţilor la prestaţiile sociale germane, prezintă inclusiv declaraţiile unor aleşi locali români despre beneficiile economice ale banilor trimişi acasă de cei plecaţi la muncă în Germania.

Documentarul a fost disponibil online începând din 26 octombrie, înainte de a fi difuzat la televiziune la 4 noiembrie.