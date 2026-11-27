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Întrebat de jurnaliști dacă poate oferi mai multe detalii despre reacția sa față de raportul AUR, pe care a exprimat-o recent prin intermediul Administrației Prezidențiale, Nicușor Dan a declarat că acel raport nu aduce informații noi.

El a spus că motivele deciziei Curții Constituționale au fost clare, iar în privința manipulării digitale lucrurile s-au lămurit între timp. Șeful statului a declarat că ar vrea ca oamenii să citească raportul și să-l judece, nu doar să facă afirmații.

„Mi-ar plăcea ca oamenii să spună: aduce sau nu aduce respectivul raport lucruri noi“, a declarat președintele.

„Eu cred că nu aduce nimic din analiza pe care colegii mei au făcut-o și care s-a transformat în comunicatul pe care l-am dat. Apoi, în acel comunicat, am rezumat cele trei motive pe care Curtea Constituțională s-a bazat.”, a continuat președintele.

Cele trei motive ale Curții Constituționale

Președintele a spus că în comunicat a rezumat cele trei motive pe care s-a bazat Curtea Constituțională. Primul se referă la banii cheltuiți în campanie. Candidatul Georgescu - a spus Nicușor Dan - a declarat cheltuieli zero, deși campania lui avea o amploare care presupunea resurse financiare.

„Candidatul Georgescu a declarat cheltuieli zero și, în mod evident, amploarea campaniei pe care a făcut-o nu se putea face fără mijloace financiare. Asta a constatat Curtea Constituțională. Ăsta este un fapt pe care, deci nu e un indiciu, este un fapt pe care curtea l-a constatat. Nu mai e nimic de dovedit“, a explicat președintele.

Al doilea motiv ține de materialele de promovare. Potrivit lui Nicușor Dan, ceilalți candidați își făceau publicitate electorală conform legii și puneau pe materiale codul de mandatar, inclusiv în mediul online. Materialele candidatului Georgescu veneau din mai multe surse, iar niciunul nu era marcat.

„Fapt! Curtea Constituțională a constatat, nu e nimic de discutat“, a spus președintele.

Elementul care s-a confirmat mai târziu

Al treilea element a fost folosirea netransparentă a rețelelor digitale, inclusiv manipularea algoritmilor rețelelor sociale. Nicușor Dan a recunoscut că, în acest caz, nu exista o analiză la momentul deciziei. El a spus că nici nu putea exista.

„Nu a existat o analiză și nici nu putea să existe în 24 de ore“, a declarat președintele.

Curtea Constituțională a vorbit atunci despre indicii serioase. Potrivit șefului statului, acestea au fost confirmate ulterior. El a invocat un raport al TikTok.

„Avem un raport al TikTok care spune că a constatat ulterior că au fost 27.000 de conturi care au acționat coordonat. Deci asta este explicația. Am avut trei motive. Două erau evidente de la momentul la care s-a pronunțat, al treilea nu era. Erau indicii temeinice care s-au confirmat“, a afirmat Nicușor Dan.

Întrebat de un jurnalist de ce alegerile parlamentare au fost validate, după ce prezidențialele au fost anulate, în condițiile climatului de atunci, președintele a spus că diferența a fost un eveniment excepțional, care a existat doar la prezidențiale. El a dat ca exemplu evoluția candidatului Georgescu, care avea 3% cu două săptămâni înainte de primul tur și a ajuns la 23%.

„Spre deosebire de alegerile prezidențiale, unde am avut un candidat care avea 3% cu două săptămâni înainte de primul tur, și care a avut 23% alegeri în primul tur, lucru care, sociologic, nu s-a întâmplat nicăieri, niciodată, în alegerile parlamentare, cu toate imperfecțiunile care există în toate tipurile de alegeri, nu a existat un astfel de eveniment excepțional“, a declarat Nicușor Dan.

El a adăugat că și la parlamentare au existat contestații, ca în orice proces electoral.

„Bineînțeles, au fost contestații, tot ce se întâmplă de obicei într-un proces electoral, dar nu a existat un eveniment excepțional care să pună în discuție veridicitatea, validitatea procesului electoral“, a spus președintele.

De asemenea, jurnalistul a amintit că unii parlamentari USR au transmis, după raportul AUR, că alegerile nu s-ar fi anulat dacă în turul al doilea ar fi intrat Marcel Ciolacu în locul Elenei Lasconi. Nicușor Dan a fost întrebat dacă crede în această teorie.

„Eu cred că România e stat de drept, în care am avut o autoritate, Curtea Constituțională, cu atribuții pe procesul de desfășurare a alegerilor prezidențiale și care a acționat curajos și necesar față de moment“, a afirmat președintele.

Raportul promis de președintele României

De asemenea, întrebat dacă raportul său despre anularea alegerilor, pe care l-a promis de mai mult timp, ar putea apărea mai repede, după ce AUR și-a prezentat deja documentul, președintele a evitat, din nou, să avanseze un termen.

În schimb, a repetat întrebarea dacă raportul AUR aduce ceva nou: „Ce aduce? Adică noi numărăm numărul de pagini sau ne uităm la argumente?“, a spus Nicușor Dan.

El a mai afirmat că raportul AUR nu aduce nimic față de întrebările puse în februarie 2025 de o jurnalistă fostului președinte al Curții Constituționale (CCR), Marian Enache. Hotărârea Curții Constituționale, care are patru pagini - spune președintele României - este foarte bine motivată.

Nicușor Dan a mai spus că, în opinia lui, discuția pe chestiunile de procedură juridică constituțională s-a încheiat atunci. „Deci, chestiunea anulării alegerilor din punct de vedere juridic, în opinia mea, e lămurită“, a declarat președintele.