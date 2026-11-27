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Incidentul a determinat mobilizarea unor avioane de vânătoare ale NATO, precum și a unei drone interceptoare a armatei letone, scrie news.ro.

Forțele Armate ale Letoniei au anunțat vineri că aparatul de zbor a fost detectat în apropierea frontierei cu Rusia, fără a preciza de unde provenea sau ce tip de dronă era.

Potrivit unui comunicat al armatei letone, „în noaptea de joi spre vineri, o dronă a survolat scurt timp teritoriul leton”.

În urma incidentului, au fost activate măsuri de supraveghere și apărare aeriană. Armata letonă a precizat că avioanele de vânătoare implicate în Misiunea NATO de Poliție Aeriană în Țările Baltice au fost mobilizate pentru a verifica situația.

De asemenea, forțele armate naționale au desfășurat o dronă interceptoare, potrivit comunicatului oficial. Autoritățile nu au oferit însă detalii despre originea aparatului detectat și nici despre eventualele consecințe ale incidentului.

Incidente repetate în apropierea granițelor NATO

Mai multe state din regiunea afectată de războiul din Ucraina au raportat, de la începutul invaziei rusești, în februarie 2022, incidente în care drone sau rachete au ajuns pe teritoriul lor.

În 2026, două drone au fost doborâte deasupra Letoniei de avioane de vânătoare ale NATO, care asigură protecția spațiului aerian al statelor baltice.

Letonia este membră NATO și a Uniunii Europene, iar frontiera sa cu Rusia reprezintă una dintre zonele sensibile de securitate de pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice.