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El a declarat, joi seară, la Botoşani, că reforma administrativă este propusă într-o „formulă haotică" şi aceasta nu va conduce nici la reducerea cheltuielilor, nici la servicii mai bune, nici la dezvoltare.

„Gândiţi-vă că, dacă uneşti două comune sărace, nu va rezulta o comună bogată. Cred că suntem conştienţi pe tema asta. Dacă mai vii să acorzi şi nişte facilităţi pe cinci ani de zile, se pune întrebarea cine va acoperi diferenţa. Asta înseamnă că se vor da tot de la bugetul de stat, care împrumută bani cu nişte dobânzi foarte mari şi vom crea o problemă în raporturile cu cetăţenii respectivi după ce vor dispărea facilităţi", a afirmat Bolojan.

El a susținut că propunerea nu contribuie la reducerea cheltuielilor, îmbunătățirea serviciilor sau stimularea dezvoltării, ci reprezintă o inițiativă incoerentă, menită să distragă atenția de la problemele reale cu care se confruntă Guvernul.

„Prin urmare, o astfel de propunere nu face nici să reducă cheltuielile, nici să avem servicii mai bune, nici să creeze dezvoltare şi, pentru că este făcută într-o formulă haotică, aşa cum a apărut acum, în care una se declară la minister, alta se declară la partid, altceva se declară la guvern, nu putem decât să interpretăm că o astfel de ofertă este una de tip perdea de fum care să acopere problemele serioase de care ar trebui să se lupte guvernul în această perioadă", a conchis fostul premier.