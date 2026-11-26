România și alte cinci state UE cer investiții în conducte și depozite militare de carburanți pentru următorul buget comun
România, Cehia, Lituania, Polonia, Slovacia și Ungaria solicită oficial Uniunii Europene includerea unor investiții în conducte și depozite militare de carburanți în cadrul următorului buget multianual, pentru perioada 2028-2034.
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Informația a fost făcută publică joi de site-ul de știri rapporteur.com, citat de agenția TASR și Agerpres.
Demersul a fost formalizat printr-o scrisoare datată 24 noiembrie, adresată șefei diplomației europene, Kaja Kallas, și comisarului european pentru apărare, Andrius Kubilius. Miniștrii apărării din cele șase state cer ca extinderea Sistemului de Conducte din Centrul Europei (CEPS) către flancurile de est și sud-est ale Uniunii să fie tratată ca o prioritate de finanțare.
Mecanismul de finanțare propus
Pentru a susține acest obiectiv, oficialii propun utilizarea „Instrumentului pentru Capacități Strategice Europene”. Acest mecanism, care poate sprijini proiecte ce vizează conducte și capacități de stocare, a fost prezentat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la mijlocul lunii septembrie, în discursul privind starea Uniunii.
Legătura cu NATO și argumentul strategic
CEPS funcționează ca parte a unui sistem mai amplu de conducte al NATO. Miniștrii subliniază că extinderea rețelei către est ar consolida cooperarea dintre UE și Alianța Nord-Atlantică.
Scrisoarea, redactată înaintea summitului extraordinar de joi al Consiliului European convocat de președintele Antonio Costa, precizează:
„Asigurarea livrărilor continue de combustibili convenţionali este vitală pentru susţinerea operaţiunilor militare, implementarea planurilor de apărare şi garantarea mobilităţii militare, în special în timpul crizelor sau conflictelor"
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