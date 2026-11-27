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Într-un comunicat de presă, social-democraţii fac o serie de precizări în legătură cu informarea Ministerului Finanţelor apărută recent în spaţiul public, referitoare la implicaţiile depăşirii pragului de 60% din PIB în cazul datoriei publice, scrie Agerpres.

PSD subliniază că acest prag nu a fost depăşit recent, datoria guvernamentală ajungând la 61,1% din PIB la sfârşitul lunii august 2026, în timpul guvernării Ilie Bolojan.

„Chiar informarea Ministerului Finanţelor arată că datoria guvernamentală ajunsese la 61,1% din PIB la finalul lunii august 2026, în timpul guvernării Bolojan. Această realitate economică era cunoscută când a fost elaborat Programul de guvernare, la care a lucrat şi ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare", precizează PSD.

Social-democraţii amintesc că Programul de guvernare a fost asumat în Parlament de premierul Luca Niculescu şi a stat la baza votului de învestire, iar îndeplinirea lui este o obligaţie pentru toţi membrii Cabinetului.

„PSD răspunde în fața cetățenilor”

„Pragurile datoriei din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010 sunt repere de prudenţă de care Guvernul trebuie să ţină seama. În acelaşi timp, Executivul trebuie să fie conectat la realităţile sociale din România şi să răspundă greutăţilor reale ale oamenilor, a căror voinţă se exprimă prin reprezentanţii aleşi în Parlament. Cea mai mare dintre aceste greutăţi este scăderea puterii de cumpărare, pe fondul inflaţiei provocate de creşterea taxelor pe consum şi de celelalte măsuri de austeritate susţinute de fostul premier Ilie Bolojan. Pensionarii, salariaţii cu venituri mici, familiile cu mulţi copii şi micii antreprenori sunt categoriile cele mai afectate. De aceea, PSD a insistat ca Programul de guvernare să includă măsuri de sprijin pentru aceste categorii, cum este şi indexarea pensiilor", potrivit PSD.

Social-democraţii mai afirmă că negocierile politice s-au încheiat odată cu asumarea Programului de guvernare.

„Acum, Ministerul Finanţelor are obligaţia să prezinte public situaţia financiară lăsată de fostul premier Ilie Bolojan şi să pregătească actele normative pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite, care sunt prioritare în elaborarea bugetului pentru anul următor. PSD răspunde în faţa cetăţenilor care l-au votat. De aceea a susţinut politic Guvernul Niculescu într-un moment dificil pentru ţară şi de aceea urmăreşte îndeaproape îndeplinirea obiectivelor asumate în momentul învestirii", transmite PSD.