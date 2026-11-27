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El a mai precizat că o variantă ar fi fost comasarea oraşelor cu comunele din vecinătate, nu unirea unor comune care ar însemna "două sărăcii" care „vor face o sărăcie un pic mai mare”, potrivit Agerpres.

Potrivit primarului Toma, municipiul Buzău ar putea să numere o populaţie de până la 250.000 de locuitori, în situaţia în care proiectul de reorganizare s-ar concentra comunele din jurul centrelor urbane.

„Am înţeles că acea reducere, plusul de bani pe care îi dai pentru a crea facilităţi pentru oameni şi pentru primării, s-ar amortiza în vreo 18 ani. Cea mai facilă poveste, după părerea mea, este să măreşti zonele urbane, să uneşti comunele de pe lângă oraşe, pentru că în 2021, de exemplu, 98,3% din produsul intern brut al României se făcea în oraşe şi în arealele urbane de pe lângă aceste oraşe. De ce Buzăul n-ar avea, de exemplu, 250.000 de locuitori, dacă s-ar merge pe această logică? Vorbesc de toate comunele din jurul Buzăului", a declarat primarul Constantin Toma, vineri, la finalul şedinţei Consiliului Local Municipal.

El s-a arătat sceptic cu privire la şansele de reuşită ale proiectului, arătând că nu va întruni majoritatea necesară pentru a fi pus în practică. Totodată, el a subliniat că o comasare voluntară a unor comune nu va conduce neapărat la dezvoltare.

„Probabil acest proiect a fost făcut ca să nu treacă, pentru că, uite, avem cazul Rogobete. Nu cred că PSD-ul va aduna o majoritate pentru luna martie, anul viitor, când îşi va asuma răspunderea în Parlament pentru acest proiect. Nu cred că va face o majoritate şi ei probabil că mizează pe două lucruri: dacă trece, este extraordinar, pentru prima dată în istoria PSD-ului, va face o reformă în România, iar dacă nu trece, 'băi, noi am vrut, voi n-aţi vrut, voi sunteţi vinovaţi'. Este foarte bine, se vor uni şi aşa rămân. Două sărăcii vor face o sărăcie un pic mai mare. Trei sărăcii vor face o sărăcie şi mai mare", a mai spus primarul Toma.

PSD a propus şase criterii

PSD a propus şase criterii care să fie avute în vedere în cadrul reformei administrativ-teritoriale, pentru a stabili localităţile sustenabile din punct de vedere administrativ. Criteriile propuse de social-democraţi fac referire la populaţie şi demografie, sustenabilitatea economică, capacitate administrativă, conectivitate, accesibilitate şi servicii publice locale.

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Buzău, Marcel Ciolacu, le-a transmis, joi, primarilor din judeţ, în cadrul unei întâlniri la care a luat parte şi ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA), Alexandru Stoica, că reorganizarea administrativ-teritorială va fi dusă până la capăt, pentru că este o decizie politică asumată, şi va fi însoţită şi de o reformă a aparatului central.

CJ Buzău a organizat o întâlnire cu reprezentanţii comunelor

CJ Buzău a organizat o întâlnire cu reprezentanţii comunelor din judeţ, pentru a discuta tema reformei administrativ-teritoriale şi a culege propunerile pe care primarii le au în legătură cu demersul anunţat de Guvern.

La finalul întâlnirii, ministrul Alexandru Stoica a declarat că le-a prezentat primarilor buzoieni avantajele comasării voluntare şi ce anume prevede proiectul de reorganizare, subliniind că şi-a asumat o propunere din partea celor prezenţi la discuţii.

„O să mai prelungim consultarea publică la ordonanţa de urgenţă, vreau să o ţin puţin mai mult de 10 zile pentru că încă mai primesc idei foarte bune şi amendamente bune prin care putem să întărim această lege. A fost un amendament, dacă sunt, dacă avem unificare de trei sau patru localităţi, în localitatea veche să rămână un viceprimar. Dacă aveam două localităţi care urmau să se unifice, automat aveam un primar şi un viceprimar, dacă o să avem trei, o să avem un primar şi doi viceprimari, sau patru, un primar şi trei viceprimari, ca oamenii să aibă acces şi să fie obişnuiţi cu lucrul acesta, să aibă un responsabil care poate să le transmită toate datele şi informaţiile", a afirmat ministrul Alexandru Stoica.

Preşedintele organizaţiei judeţene a Partidului Social Democrat (PSD) Buzău, Romeo Lungu, a declarat, joi, că primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, se apropie de o excludere din partid, pe fondul atacurilor din ultima perioadă la adresa unor colegi şi a formaţiunii politice din care face parte.