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Declaraţia a fost făcută în timpul dezbaterilor privind proiectul de buget al Germaniei pentru 2027, în valoare de 560,9 miliarde de euro, la care a participat şi cancelarul Friedrich Merz, precizează Agerpres.

Între altele, Weidel a criticat sistemul german de protecţie socială şi plata ajutoarelor către persoane care locuiesc în afara Germaniei. Ea a susţinut că familii întregi din cele două ţări beneficiază de ajutoare sociale acordate de statul german şi a pus sub semnul întrebării modul în care sunt verificate prestaţiile plătite pentru copiii care locuiesc în afara Germaniei.

"În România şi Bulgaria, familii întregi trăiesc în lux din ajutoarele venite din Germania", a declarat lidera AfD, conform înregistrării video a intervenţiei sale, publicată pe pagina sa de Facebook, cu subtitrare în limba engleză. Înregistrarea poate fi accesată şi pe site-ul Bundestagului.

Weidel a afirmat că plăţile pentru alocaţiile copiilor din străinătate au crescut de zece ori în câţiva ani, depăşind jumătate de miliard de euro anual. "Dacă aceşti copii există cu adevărat, nimeni nu ştie prea bine", a susţinut aceasta.

Referirile la România şi Bulgaria au venit în contextul unui discurs mai amplu în care Alice Weidel a criticat politica de migraţie şi sistemul de protecţie socială din Germania, precum şi ajutorul acordat Ucrainei.

Politiciana a afirmat că aproape două treimi dintre beneficiarii prestaţiilor sociale au un trecut migrator şi a susţinut că persoanele care muncesc şi plătesc taxe finanţează inclusiv persoane implicate în activităţi infracţionale, membri ai unor clanuri criminale, islamişti şi infractori recidivişti.

În intervenţia sa, Weidel a invocat şi cazul unui atacator identificat de ea drept Abdul, despre care a afirmat că ar fi continuat să primească venituri din sistemul social german în timp ce se afla în detenţie în Liban.

Politiciana AfD a criticat guvernul federal pentru ceea ce a descris drept lipsa unor măsuri eficiente de control al migraţiei şi de reducere a cheltuielilor sociale. Ea a susţinut că sistemul german de protecţie socială este afectat de probleme instituţionale care se perpetuează.

În discursul susţinut în Bundestag, Alice Weidel a cerut schimbarea politicii de migraţie prin ceea ce partidul său numeşte "remigrare".

Printre măsurile propuse se numără controale stricte la frontiere, respingerea migranţilor care intră ilegal în Germania, intensificarea deportărilor, eliminarea stimulentelor financiare pentru migraţie şi acordarea de ajutoare în natură, în loc de bani, solicitanţilor de azil.

Weidel a cerut şi înăsprirea condiţiilor pentru obţinerea cetăţeniei germane, susţinând că naturalizarea ar trebui să fie posibilă cel mai devreme după zece ani şi numai în baza unor criterii stricte.

Alice Weidel, copreşedinta AfD alături de Tino Chrupalla, a criticat şi priorităţile bugetare ale guvernului condus de Friedrich Merz, pe care l-a acuzat că îndatorează Germania şi risipeşte banii publici.

Potrivit presei germane, ea a avertizat că dobânzile la datoria publică şi cheltuielile pentru apărare vor pune o presiune tot mai mare asupra contribuabililor, angajaţilor şi pensionarilor, în timp ce industria germană pierde locuri de muncă, iar tot mai multe companii ajung în insolvenţă.

Weidel a contestat, de asemenea, sprijinul financiar şi militar acordat Ucrainei, invocând criticile Curţii Federale de Conturi, şi a susţinut că Germania ar trebui să adopte o altă abordare diplomatică în privinţa războiului.

Cotroceniul, reacție rapidă

Europarlamentarul Eugen Tomac, consilier onorific al președintelui Nicușor Dan, a reacționat dur după ce lidera extremei drepte germane, Alice Weidel, i-a atacat din nou pe românii din Germania, acuzând-o că jignește o comunitate întreagă pentru câștiguri politice.

Tomac a apărat contribuția românilor la societatea germană și a criticat apropierea lui Weidel de Moscova.

„Extremista Alice Weidel știe foarte bine ce urmărește când alege să-i atace din nou pe români, de data aceasta de la tribuna Bundestagului. Să jignești o comunitate întreagă ca să câștigi puncte politice nu e curaj, e pură lașitate.

Românii nu au microfon în Bundestag ca să se apere, dar au respect pentru muncă și pentru țara în care au ales să trăiască. Weidel le datorează cel puțin același respect.

Sute de mii de români muncesc, plătesc taxe și sunt apreciați în Germania. Între timp, Weidel, cu un servilism desăvârșit față de Moscova, caută doar contracte cu Putin.

Nu primim lecții de la nimeni, cu atât mai puțin de la cei care își construiesc discursul pe dispreț și ură”, a scris Eugen Tomac pe Facebook.