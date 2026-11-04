„Doamnă Alice Weidel, vă solicit public să vă retrageţi afirmaţia conform căreia 'imigranţii din România jefuiesc' sistemul social al Germaniei şi să vă cereţi scuze comunităţii româneşti din Germania. Peste 500.000 de români lucrează legal în Germania şi contribuie la securitatea socială la fel ca orice cetăţean german. Aceasta înseamnă trei din patru români de vârstă activă, o rată la fel de mare ca cea a germanilor. Peste 4.000 dintre ei sunt medici care tratează pacienţii germani cu devotament”, a transmis liderul social-democraţilor pe reţeaua X, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, vina colectivă pe criteriul originii contravine valorilor pe care s-a construit UE.

„Am sperat că a rămas îngropată sub ruinele celui de Al Doilea Război Mondial. Dumneavoastră o readuceţi la viaţă. UE a făcut din Germania din nou un partener egal şi i-a deschis piaţa unică. Aceasta este moştenirea lui Adenauer. Preţuiţi-o, nu o subminaţi cu xenofobie! Românii merită acelaşi respect pe care îl primesc germanii în întreaga Europă. Spre deosebire de dumneavoastră, eu voi apăra drepturile germanilor care lucrează sau călătoresc în UE, la fel cum îi apăr astăzi pe compatrioţii mei români. Germanii care lucrează alături de români în fiecare zi ştiu că mesajul dumneavoastră nu îi reprezintă!”, a spus Grindeanu.