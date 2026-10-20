Manole a subliniat faptul că programul de guvernare al premierului desemnat Luca Niculescu începe chiar cu acest capitol al indexării pensiilor, deoarece, spune el, „este imperativ să avem o indexare”.

„Tema pensiilor. Necesitatea indexării pensiilor este un fapt evident pentru toată lumea, cred eu, și pentru aceasta programul de guvernare pentru acest capitol începe tocmai cu indexarea pensiilor, cu respectarea legii în domeniu, pentru că, după 2 ani în care pachetul de solidaritate a compensat, evident, doar parțial, pierderea puterii de cumpărare de către pensionari, este imperativ să avem o indexare.

Aici aș vrea să fac precizarea că orice astfel de cheltuială consistentă la bugetul de stat trebuie să fie în concordanță cu obiectivele pe care România le are de respectat, raportate la ținta de deficit și la procentul din produsul intern brut pe care trebuie să îl avem ca plafon în legătură cu pensiile și salariile din sistemul public”, a spus Manole în timpul audierilor din Parlament, în urma cărora a primit un aviz favorabil.

Manole: „CASS-ul pentru pensionari este clar”

Întrebat dacă vor avea loc modificări în ceea ce privește plata CASS de către pensionari, ministrul propus al Muncii a spus că nu are un plan în acest sens.

„CASS-ul pentru pensionari este clar din punct de vedere legal. El este în vigoare până la termenul prevăzut de lege. Despre după acel termen nu am avut discuții”, a spus Manole.

Plata CASS se aplică pensiilor care depășesc 3.000 de lei. Contribuția este de 10% și se calculează doar pentru suma care depășește pragul de 3.000 de lei, nu pentru întreaga pensie.

De exemplu, în cazul unei pensii de 4.000 de lei, diferența dintre pensie și pragul de 3.000 de lei este de 1.000 de lei. Astfel, CASS se calculează la cei 1.000 de lei, iar contribuția este de 100 de lei.

Indexarea pensiilor: „Decizia va fi luată în colaborare cu Ministerul de Finanțe și cu primul-ministru”

Ulterior, după audierile din Parlament, Florin Manole le-a declarat jurnaliștilor că, pentru indexarea pensiilor, este nevoie de efectuarea unor calcule referitoare la inflație, care pot fi făcute doar după rectificarea bugetară.

Simulările făcute de Ministerul Muncii, a mai spus el, arată o cheltuială prognozată de „maxim 9,6 miliarde de lei”.

„Despre indexare, pentru că presupun că și asta vă va interesa, avem o lege în vigoare, legea trebuie respectată. Calculele vor trebui făcute după rectificarea bugetară. Mă refer în primul rând la calculele referitoare la inflație. Sigur că ele sunt predictibile, în sensul că avem deja o prognoză despre evoluția inflației, dar după ce vom avea acele calcule vom ști exact care este necesarul din punct de vedere legal.

Există și astăzi în Ministerul Muncii o simulare, aș zice cumva informală, care ne arată o cheltuială prognozată de maxim 9,6 miliarde de lei. Dar raportat la acest subiect, care este un subiect mare și din punct de vedere social și din punct de vedere al numărului de cetățeni care sunt vizați de această temă, dar este un subiect important și din punct de vedere bugetar. Vreau să spun că decizia va fi luată în colaborare cu Ministerul de Finanțe și cu primul-ministru, pentru că avem un pact fiscal-bugetar pe care trebuie să îl respectăm, o țintă de deficit pe care trebuie să o respectăm. Dar aceasta nu trebuie să se facă cu împovărarea celor mai nevoiași dintre cetățeni, pentru că ar fi neechitabil. Deci, prudența este obligatorie din motive fiscal-bugetare, dar în același timp și echitatea este obligatorie din motive legale și și principiale”, a declarat ministrul propus al Muncii.