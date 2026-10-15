Documentul include și publicarea lunară a numărului de dosare restante, digitalizarea arhivelor Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) și introducerea cuponului electronic de pensie.

„Începând cu 2027, asigurăm indexarea pensiilor, pentru protejarea puterii de cumpărare și respectarea contribuției celor care au muncit. Urmărim ca veniturile pensionarilor să țină pasul cu evoluția costului vieții. Fundamentăm costurile și asigurăm resursele, cu respectarea sustenabilității sistemului public de pensii și fără să periclităm traiectoria de reducere a deficitului și a datoriei publice”, se arată în document.

Potrivit programului, autoritățile vor publica, în primele 30 de zile de la învestirea Guvernului și apoi în fiecare lună, numărul dosarelor de pensie care nu au fost soluționate în termenul legal.

Obiectivul anunțat este reducerea cu 50% a acestui stoc până în iunie 2027. În paralel, ar urma să fie verificate cel puțin 3% dintre dosarele deja soluționate, pentru a controla modul în care au fost procesate.

„Publicăm, în 30 de zile de la învestire și apoi lunar, numărul dosarelor de pensie care depășesc termenul legal, reducem acest stoc cu 50% până în iunie 2027 și verificăm cel puțin 3% dintre dosarele soluționate. Operaționalizăm cuponul electronic de pensie, digitalizăm arhivele Casei Naționale de Pensii Publice și finalizăm Sistemul Național Integrat de Asistență Socială, pentru acordarea online a beneficiilor și verificarea automată a eligibilității, păstrând asistența la ghișeu. Până în iunie 2027 analizăm, cu partenerii sociali, integrarea serviciilor de pensii, ocupare, protecție socială și inspecție a muncii și propunem soluția de debirocratizare, păstrând continuitatea serviciilor și competențele de inspecție”, conform programului.