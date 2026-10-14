Deși, deocamdată, cei mai mulți aleg să primească toți banii odată, există și categoria celor care optează pentru plata în tranșe. De altfel, un nou sistem de plată al pensiilor va schimba în curând modul în care viitorii pensionari își vor primi economiile.

În prima jumătate a acestui an, fondurile de pensii private Pilon II au plătit 1,7 miliarde de lei către beneficiari, fie ei pensionari, oameni ieșiți din activitate pe caz de boală ori moștenitori.

Vorbim despre 42.000 de beneficiari, cu aproximativ 15.000 mai mulți decât în aceeași perioadă a anului trecut. Iar dacă îi numărăm și pe cei din 2025, ajungem la un total de aproape 120.000. Cei mai mulți au ales să primească toată suma dintr-o dată. Totuși, preferințele încep să se schimbe: dacă anul trecut 8 din 10 beneficiari au optat pentru plata integrală, acum vorbim de 6 din 10. În medie, fiecare beneficiar a primit aproximativ 41.000 de lei.

Suma este rezultatul contribuțiilor făcute de-a lungul anilor de activitate, dar și al investițiilor făcute de fondul de care a aparținut fiecare. Potrivit asociației de profil, fondurile de pensii au avut în ultimii 18 ani un randament peste inflație.

Tot mai mulți români aleg plățile eșalonate pentru a plăti taxe mai mici

În prezent, pensionarii, persoanele pensionate pe caz de boală și moștenitorii pot încasa banii integral sau eșalonat, pe cel mult cinci ani. Specialiștii spun că tot mai mulți beneficiari aleg plata eșalonată pentru a-și gestiona mai eficient taxele datorate statului, după schimbările fiscale din vara anului trecut.

Cristian Pascu, președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România: „Deci avem ceea ce este peste 3.000 de lei, ai de plătit CASS și, în funcție de câștigurile pe care au fost obținute, se mai calculează un impozit pe venit de 10%. Deci probabil că, din acest motiv, în ultimul an, față de aceeași perioadă a anului trecut, la 31.02.2026, constatăm o creștere a numărului persoanelor care au preferat să încaseze în plăți eșalonate”.

În 2027, intră în vigoare o lege care prevede că beneficiarii, cu unele excepții, vor putea retrage imediat cel mult 30% din suma acumulată, iar restul banilor va fi plătit lunar.

George Moț, fondatorul unei platforme de pensii private: „Partea de plată a pensiei va deveni din ce în ce mai semnificativă, din ce în ce mai importantă. Plățile nu se vor face ca până acum din fondul de pensii, ci banii vor fi într-un fond de plată a pensiei, administrat de niște companii numite furnizori”.

Deși legea intră în vigoare în 5 ianuarie anul viitor, noile reguli se vor aplica după autorizarea primului fond de plată de către autorități. Până în acel moment se aplică legislația de acum.