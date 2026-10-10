Premierul desemnat, Luca Niculescu, anunţă măsurile în privinţa pensiilor: „Cu prioritate pentru pensionarii cu pensii mici”

Stiri Politice
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ProTV

Premierul desemnat Luca Niculescu a afirmat, sâmbătă, despre programul de guvernare la care lucrează, că îşi propune să identifice soluţii pentru creşterea veniturilor, cu prioritate pentru pensionarii cu pensii mici. 

autor
Cristian Matei

”Lucrăm intens la definitivarea programului de guvernare, iar pachetul de măsuri va fi orientat spre relansarea economică, protejarea puterii de cumpărare şi susţinerea celor care au fost cel mai mult afectaţi de creşterea preţurilor şi de ajustarea fiscal-bugetară”, anunţă premierul desemnat Luca Niculescu, într-un mesaj pe Facebook, potrivit News.ro. 

Luca Niculescu anunţă măsurile în privinţa pensiilor: ”Ne propunem să identificăm soluţii pentru creşterea veniturilor, cu prioritate pentru pensionarii cu pensii mici, care resimt cel mai puternic efectele inflaţiei şi ale costului vieţii. Ne dorim ca efortul de consolidare fiscală să fie însoţit de măsuri de solidaritate şi sprijin pentru cei care au cea mai mare nevoie”, precizează el. 

Premierul desemnat menţionează că, în ceea ce priveşte salarizarea, va relua discuţiile pentru adoptarea noii legi a salarizării unitare, pentru a construi un sistem mai echitabil şi predictibil, cu un calendar de aplicare adaptat posibilităţilor bugetare.

”Toate aceste măsuri vor fi construite prin dialog transparent cu sindicatele, patronatele şi partenerii politici, având în vedere atât nevoia de a proteja veniturile românilor, cât şi responsabilitatea de a continua reducerea deficitului şi de a asigura stabilitatea financiară a ţării”, subliniază premierul desemnat. 

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Luca Niculescu vrea să depună joi în Parlament Programul de guvernare și lista de miniștri

Recent, premierul desemnat a anunțat că intenționează să depună joi în Parlament Programul de guvernare și lista de miniștri.

Legat de momentul în care Guvernul Niculescu ar putea fi votat, premierul desemnat a precizat: „Aici sunt niște chestiuni mai tehnice pe care le decide Parlamentul. Prima dată audierile, apoi votul”.

Premierul desemnat a apreciat că discuțiile cu partidele au fost „bune”, fiind doar la început, și se declară optimist.

În prima zi de negocieri, PSD a pus o condiție care i-ar putea fi fatală Guvernului Niculescu.

De asemenea, liberalii au transmis că intră în opoziție. Premierul desemnat mai are câteva zile ca să găsească voturi pentru o majoritate în parlament. 

Etichete: pensii, Luca Niculescu, guvern,

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