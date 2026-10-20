Asistentul virtual „Domnul Pensionescu” este disponibil pe platforma pilonul2.ro. El oferă informaţii generale despre funcţionarea sistemului de pensii private, contribuţiile la Pilonul 2, condiţiile de retragere a sumelor acumulate şi pensiile private facultative (Pilonul 3), relatează Agerpres.

Asistentul a fost antrenat pe baza unui set de informaţii oficiale şi actualizate şi este îmbunătăţit permanent, inclusiv pe baza întrebărilor adresate de utilizatori şi a nevoilor de informare identificate în conversaţii.

„Domnul Pensionescu” oferă îndrumare generală şi nu are acces direct la conturile individuale ale participanţilor, după cum precizează APAPR.

Prin urmare, acesta nu poate comunica suma acumulată de o anumită persoană.

Pentru verificarea economiilor din Pilonul 2, utilizatorii trebuie să identifice mai întâi fondul la care contribuie, prin portalul oficial al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), accesibil tot pe pilonul2.ro, apoi să intre în contul online pus la dispoziţie de administratorul fondului, unde pot consulta suma acumulată, istoricul contribuţiilor şi evoluţia economiilor.

„Pilonul 2 înseamnă economii personale pentru milioane de români, dar primul pas este ca fiecare să ştie unde sunt aceşti bani şi cum îi poate verifica. Întrebările primite ne arată cât de importante sunt informaţiile clare, uşor de găsit şi de înţeles. Ne dorim ca acest instrument să îi ajute pe cât mai mulţi participanţi să treacă de la întrebări la acţiuni concrete: să afle la ce fond contribuie, să îşi deschidă sau acceseze contul online, să urmărească evoluţia economiilor pentru pensie şi, acolo unde e nevoie, să îşi actualizeze datele din contul lor pentru a primi fiecare comunicare la timp”, a declarat preşedintele APAPR, Cristian Pascu, în comunicatul citat.

În prezent, aproape două milioane de români îşi verifică online conturile personale de pensie privată, conform datelor prezentate de APAPR.

Asociaţia recomandă verificarea periodică a conturilor, consultarea istoricului contribuţiilor şi actualizarea datelor personale la administratorul fondului la care participanţii contribuie lunar.