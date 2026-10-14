Liderul PSD a transmis un mesaj clar: sprijinul parlamentar pentru noul guvern este condiționat de respectarea promisiunilor făcute categoriilor vulnerabile și pensionarilor, transmite Agerpres.

Printre cele zece priorități absolute prezentate de Grindeanu se numără explicit „indexarea pensiilor, inclusiv a celor militare, precum și a pensiei minime”. Această măsură este prezentată nu doar ca o simplă ajustare economică, ci ca o obligație morală a statului de a proteja puterea de cumpărare a românilor în fața inflației, dar și ca o linie roșie pe care Executivul Niculescu nu o poate ignora, a spus președintele social-democraților.

Adevărul despre buget, primul pas spre majorarea pensiilor

Pentru ca această indexare să fie sustenabilă și să nu fie doar o promisiune electorală, PSD impune o transparență totală a finanțelor statului. Grindeanu a cerut ca, până la 1 noiembrie 2026, Guvernul să prezinte „situația reală a deficitului bugetar și a tuturor datoriilor amânate”.

Abia după aflarea „găurii” reale din finanțele publice va putea fi structurat bugetul pentru anul 2027, cu termen limită 1 decembrie. PSD cere ca acest buget să fie elaborat cu încadrarea în țintele de deficit, dar fără a sacrifica investițiile și, mai ales, fără a tăia fondurile destinate protecției sociale.

Pachetul social complet: CASS eliminat pentru categoriile vulnerabile

Pe lângă majorarea pensiilor, platforma programatică impusă de PSD pentru Guvernul Niculescu include și alte măsuri de ușurare a poverii fiscale pentru cei cu venituri mici. Printre acestea se numără eliminarea contribuției la sănătate (CASS) pentru mame, veterani de război și persoanele cu dizabilități, dar și prezentarea unor măsuri clare pentru asigurarea energiei și încălzirii pe timpul iernii.

Evaluarea la 6 luni

Grindeanu a încheiat cu un avertisment politic: „PSD va face o evaluare a Guvernului Niculescu după primele şase luni de guvernare”. Dacă noul Cabinet va eșua în a livra indexarea pensiilor sau va încerca să impună noi taxe sub masca austerității, social-democrații vor retrage sprijinul politic, aruncând din nou țara către alegeri anticipate.

Pensiile nu au fost indexate în guvernarea Bolojan și nici pe finalul mandatului lui Marcel Ciolacu, la finalul lui 2024.