„Timpul este scurt, iar răspunsurile trebuie să fie rapide, complete și bine documentate”, a transmis ministrul, potrivit News.ro.

„Voi lucra direct cu miniștrii responsabili și cu reprezentanții Comisiei Europene pentru a soluționa cât mai rapid problemele încă nerezolvate privind ultimele două cereri de plată din PNRR. În ședința de astăzi, condusă de prim-ministrul Luca Niculescu, am stabilit pașii următori”, a scris, vineri, pe Facebook, Mihai Ghigiu.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a precizat că discuțiile vor începe de luni.

„Din 26 octombrie, voi avea întâlniri de lucru la MIPE cu miniștrii implicați pentru a găsi soluții pentru fiecare problemă. Voi merge și la Bruxelles pentru discuții privind clarificările necesare evaluării ultimelor două cereri de plată. Mai avem de clarificat numeroase ținte și jaloane pentru cererea de plată nr. 5. Pentru cererea nr. 6, calendarul prevede finalizarea evaluării pe 6 noiembrie și adoptarea deciziei pe 20 noiembrie”, a mai transmis ministrul.

Potrivit acestuia, timpul este scurt, iar răspunsurile trebuie să fie rapide, complete și bine documentate.

„Lucrăm și la modificările legislative care să permită prelungirea termenului în care ministerele pot face plăți către beneficiarii proiectelor PNRR. Voi urmări îndeaproape aceste demersuri și voi comunica progresele. Miza este să protejăm finanțările și să ducem investițiile la bun sfârșit”, a mai transmis Ghigiu.

Tehnic, PNRR s-a încheiat în luna august, iar financiar trebuie finalizat până în decembrie.