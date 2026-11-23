„Trebuie să fim foarte atenţi la calitatea investiţiilor publice, ale căror efecte de antrenare nu sunt deloc atât de spectaculoase pe cât predică, să zic aşa, multiplicatorul lui Keynes (concept economic potrivit căruia creşterea cheltuielilor poate genera o creştere mai mare a activităţii economice, n.r.). În ciuda unor importante alocări bugetare cu caracter investiţional, de 7% şi 8% din PIB în bugetele ultimilor ani, creşterea economică a fost extrem de modestă. Nu orice avans al investiţiilor publice aduce creştere economică sustenabilă. Foarte importantă este calitatea proiectelor de investiţii publice, nu atât cantitatea sau volumul acestora. De aceea doresc să avertizez asupra faptului că mai multe investiţii realizate de către stat nu înseamnă neapărat mai bine pentru economie", a afirmat Marinescu, la cea de-a VII-a ediţie a conferinţei ROINVEST, organizată de News.ro, potrivit Agerpres.

Acesta a subliniat că investiţiile finanţate din fonduri europene trebuie să beneficieze de o atenţie prioritară.

„Menţionez o excepţie importantă, şi anume proiectele de investiţii bazate pe fondurile europene, a căror absorbţie şi implementare trebuie urmărite cu prioritate, comparativ cu investiţiile din bani naţionali sau aşa-numitele cheltuieli de capital incluse în bugetul public", a explicat viceguvernatorul BNR.

În acest context, oficialul băncii centrale a evidenţiat necesitatea schimbării modelului de creştere economică.

„În perioada următoare este esenţial ca România să facă trecerea de la un model economic cantitativ la ajustări calitative, inclusiv în sursele creşterii economice, care trebuie să se sprijine mai mult pe capitalul privat şi pe mediul antreprenorial. În privinţa investiţiilor, sectorul privat simte cel mai veridic atunci când mai mult, adică mai multe investiţii, înseamnă mai bine pentru economie", a precizat Cosmin Marinescu.

Marinescu: „Creșterea economică din trimestrul III oferă un semnal încurajator”

Viceguvernatorul BNR a prezentat şi evoluţia investiţiilor publice în primele nouă luni ale acestui an.

„Creşterea economică din trimestrul III oferă, în opinia mea, un semnal încurajator de rezilienţă, prin dinamica trimestrială ajustată de 2,1%, depăşind chiar şi cele mai optimiste aşteptări ale pieţei. Evoluţia intervine în contextul creşterii investiţiilor publice, cu 30% pe primele trei trimestre ale anului. Aceasta s-a întâmplat, în principal, pe fondul mobilizării pentru închiderea PNRR. În trimestrul III, spre exemplu, investiţiile publice au crescut cu 49% faţă de trimestrul aferent din 2025", a declarat acesta.

Potrivit datelor prezentate, fondurile europene au avut o contribuţie majoră la finanţarea investiţiilor publice.

„În anul 2025, investiţiile publice au acumulat 138 miliarde de lei, iar în primele nouă luni din acest an, 108 miliarde de lei. Mai mult de jumătate din aceste sume, foarte importantă această menţiune, au venit din fonduri europene, a căror pondere, la nouă luni, a crescut de la 57% în 2025 la 66% în anul curent", a adăugat viceguvernatorul BNR.