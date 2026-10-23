"Oamenii trăiesc mai mult, piaţa muncii se schimbă, iar presiunile asupra sistemelor de venituri la pensionare sunt în creştere. Prin urmare, întrebarea nu mai este dacă sistemele trebuie să evolueze, ci cât de repede şi cât de eficient pot face acest lucru", potrivit celei de-a 18-a ediţii a raportului "Marsh CFA Institute Global Pension Index 2026", care analizează 55 de sisteme de pensii din întreaga lume.

Potrivit unui comunicat al CFA România, şase sisteme de pensii au obţinut calificativul A în ediţia din 2026, respectiv cele din Ţările de Jos, Danemarca, Islanda, Singapore, Israel şi Australia. Acest calificativ este acordat sistemelor care oferă beneficii adecvate, sunt sustenabile şi prezintă un nivel ridicat de integritate, scrie Agerpres.

Scorul mediu general al celor 55 de sisteme analizate, care acoperă aproximativ 66% din populaţia lumii, este de 65,3 puncte, rezultatele evidenţiind diferenţe între ţări în ceea ce priveşte structura şi performanţa sistemelor de pensii.

Cum sunt evaluate sistemele de pensii

Raportul evaluează sistemele de venituri la pensionare pe baza a trei componente: adecvarea, cu o pondere de 40% în scorul general, sustenabilitatea, cu 35%, şi integritatea, cu 25%.

Componenta privind adecvarea analizează nivelul beneficiilor, structura sistemului, economiile şi sprijinul oferit de stat, în timp ce sustenabilitatea ia în considerare gradul de acoperire, activele, factorii demografici, cheltuielile publice, datoria publică şi creşterea economică. Integritatea este evaluată în funcţie de reglementare, guvernanţă, protecţia beneficiarilor, comunicare şi costurile de funcţionare.

Ediţia din acest an include şi un capitol special dedicat impactului îmbătrânirii populaţiei asupra sistemelor de pensii, în contextul scăderii natalităţii şi al creşterii speranţei de viaţă, fenomene care influenţează perspectivele de creştere economică şi finanţarea pensiilor.

Ce reforme sunt analizate la nivel internaţional

Printre direcţiile de reformă analizate se numără extinderea participării la sistemele private de pensii, reducerea retragerilor premature din economiile destinate pensionării, îmbunătăţirea guvernanţei şi transparenţei planurilor private, precum şi ajustarea vârstei de pensionare în raport cu evoluţia speranţei de viaţă ajustate în funcţie de starea de sănătate.

De asemenea, raportul examinează măsuri pentru încurajarea participării persoanelor în vârstă pe piaţa muncii şi stimularea economisirii private, în vederea îmbunătăţirii veniturilor la pensionare pe termen lung.

"Marsh CFA Institute Global Pension Index" este un raport internaţional care compară sistemele de venituri la pensionare în funcţie de adecvare, sustenabilitate şi integritate. Ediţia din 2026 analizează 55 de sisteme de pensii din ţări şi teritorii reprezentând aproximativ două treimi din populaţia mondială.