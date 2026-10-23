Conform unui sondaj realizat în anul 2023 pe un eşantion de 1.000 de spectatori obişnuiţi, a arătat că 63% dintre aceştia îşi foloseau în mod regulat smartphone-urile în timpul meciurilor, potrivit News.ro.

„Aproape două treimi dintre fanii fotbalului îşi folosesc în mod regulat telefoanele mobile în tribune. Tocmai aici intervine Borussia Dortmund: Lasă-ţi smartphone-ul în buzunar pe stadion şi trăieşte pe deplin meciul. Începând cu meciul de acasă împotriva lui Eintracht Frankfurt, noul Fan Mode va fi disponibil pentru prima dată în aplicaţia BVB.

Fanii care îşi deblochează telefoanele cât mai rar posibil pe stadion vor câştiga puncte şi vor avea şansa de a câştiga premii fantastice”, a scris clubul german într-un comunicat publicat vineri.

„Fan Mode va fi disponibil pentru toate meciurile de acasă”, promite clubul. „Funcţionează similar cu modul avion, cu care mulţi sunt deja familiarizaţi. Cu un simplu clic, fanii îl pot dezactiva şi se pot cufunda complet în meci.”

Odată ce acest mod este activat, atâta timp cât ecranul rămâne blocat, fanii vor acumula puncte care pot fi schimbate pentru carduri cadou pentru magazinul oficial al clubului sau pentru tricouri ale Borussiei Dortmund cu autografele jucătorilor.