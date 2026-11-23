Cei care au ignorat ambele termene au acumulat deja penalizări, care se măresc.

Doar în Sectorul 3 al Capitalei au fost trimise 55.000 de somații către cei care nu și-au achitat la timp prima tranșă din impozit, adică până la 31 martie.

Iulian Ilie, director taxe și impozite Sector 3: „Am demarat procedurile de executare silită, emițând aproximativ 55.000 de somații și titluri executorii. În urma acestora s-au pus și popriri. Urmează ca, în perioada imediat următoare, să comunicăm către contribuabili deciziile de calcul. Pentru cei care nu și-au plătit la timp, le transmitem sumele pe care le au suplimentar de plată: 1% pe lună.”

Impozitele locale se pot plăti în două tranșe: prima până la 31 martie, iar a doua până la 30 septembrie. Cei care achită întreaga sumă până la primul termen beneficiază de o reducere de 10%.

Cei care nu au plătit nici prima jumătate au intrat în întârziere încă din aprilie.

În Sectorul 5, de exemplu, autoritățile au emis somații pentru datorii de aproape 49 de milioane de lei.

Radu Tiliță, purtător de cuvânt Primăria Sectorului 5: „Inițial au fost puse popriri pe 81.000 de conturi pentru neplata taxelor și impozitelor, conform legislației, iar în acest moment 12.000 de conturi sunt blocate din acest motiv.”

În municipiul Constanța, până acum, la bugetul local au fost încasate aproximativ 519 milioane de lei.

Corespondent Știrile PRO TV: „La Constanța, aproximativ 60% dintre contribuabili și-au plătit taxele și impozitele până la 31 martie, adică primul termen scadent. Alți 20% și-au plătit dările până la 30 septembrie, al doilea termen scadent. Restul vor primi zilele viitoare somații de plată prin poștă. Cele online au fost deja transmise.”

În luna noiembrie au fost emise puțin peste 30.000 de somații de plată.

Carmen Trentea, director adjunct SPIT Constanța: „În funcție de data comunicării somațiilor se calculează termenul de 15 zile, de la care se pot institui popririle asupra conturilor de disponibil.”

La Galați, gradul de colectare este peste cel de anul trecut. Potrivit Primăriei, până la finalul anului va depăși 90%.

Femeie: „Am înțeles că, dacă nu plătesc, îmi blochează pensia.”

Daniel Stădoleanu, Direcția de Impozite și Taxe Galați: „Un număr de aproximativ 31.000 de somații, semnificativ mai puține decât anul trecut, justificat și de creșterea gradului de încasare la nivelul municipiului Galați.”

Restanțele la bugetul local pot avea și o altă consecință: pierderea locului de parcare de reședință. În multe orașe, regulamentul prevede că autorizația se anulează dacă proprietarul nu își achită dările.