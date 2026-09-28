''Astăzi încep audierile miniştrilor desemnaţi în Parlamentul României. La solicitarea mea, fiecare audiere va dura 60 de minute, nu 30 de minute, ca în trecut. Astfel, fiecare ministru va avea suficient timp de a-şi expune obiectivele, iar parlamentarii să adreseze întrebări'', a scris Siegfried Mureşan, luni, pe Facebook, potrivit Agerpres.

Calendarul complet al audierilor

LUNI:

14:00-15:00 - Sebastian Burduja – Energie

15:00-16:00 - Tanczos Barna - Agricultură şi Dezvoltare Rurală

16:00-17:00 - Radu Miruţă - Apărare Naţională

17:00-18:00 - Cătălin Drulă - Transporturi şi Infrastructură

18:00-19:00 - Alexandru Nazare – Finanţe

19:00-20:00 - Irineu Darău - Economie, Digitalizare, Antreprenoriat şi Turism

MARŢI:

10:00-11:00 - Mircea Abrudean - Afaceri Interne

11:00-12:00 - Dragoş Pîslaru - Investiţii şi Proiecte Europene

12:00-13:00 - Raluca Turcan - Muncă, Familie, Tineret şi Solidaritate Socială

13:00-14:00 - Oana Gheorghiu – Sănătate

14:00-15:00 - Oana Ţoiu - Afaceri Externe

15:00-16:00 - Andrea Chiş – Justiţie

16:00-17:00 - Bulcsu Koppany Otvos – Cultură

17:00-18:00 - Mihai Dimian - Educaţie şi Cercetare

18:00-19:00 - Cseke Attila - Dezvoltare, Lucrări Publice şi Administraţie

19:00-20:00 - Diana Buzoianu - Mediu, Ape şi Păduri

Votul de învestitură în plenul reunit al Parlamentului este programat pentru miercuri.

Vinerea trecută, conducerile PNL, USR şi UDMR au aprobat programul de guvernare şi au validat listele de miniştri propuşi pentru a face parte din Guvernul Mureşan. Prim-ministrul desemnat Siegfried Mureşan a depus sâmbătă dimineaţa la Parlament programul de guvernare şi lista de miniştri.

A trimis o scrisoare fiecarui ministru

Duminică, el a transmis câte o scrisoare fiecărui ministru propus.

"Priorităţile Guvernului şi ale fiecărui ministru sunt clare. Am transmis fiecărui membru al Guvernului pe care îl propun o scrisoare cu misiunea sa pentru România. Vreau ca românii să ştie exact ce va face acest Guvern şi care sunt priorităţile fiecărui ministru", a punctat Mureşan.

Scrisorile conţin, în prima parte, un mesaj comun pentru toţi miniştrii Cabinetului, dar şi câte un mesaj personalizat pentru fiecare în parte privind principiile care urmează să stea la baza mandatelor acestora.

A treia propunere de premier

Siegfried Mureşan este a treia propunere de premier pe care a făcut-o preşedintele Nicuşor Dan, după demiterea Guvernului Bolojan prin moţiune de cenzură pe 5 mai. Şeful statului l-a desemnat pe 4 iunie pe europarlamentarul Eugen Tomac să formeze Guvernul, dar acesta şi-a depus mandatul pentru că nu a reuşit să strângă o majoritate parlamentară. A doua opţiune a lui Nicuşor Dan a fost Adrian Veştea care s-a prezentat în Parlament pe 22 iunie pentru învestire, dar nu a obţinut voturile necesare.

''Am propus pentru fiecare minister oameni competenţi, serioşi şi pregătiţi să îşi asume responsabilitatea guvernării. Avem în faţă multă muncă. Oamenii aşteaptă de la noi rezultate concrete, iar fiecare ministru are obiective clare şi ştie ce are de făcut pentru a le obţine'', a susţinut Siegfried Mureşan.

El a propus un Guvern cu 16 ministere. Vor fi şi trei vicepremieri cu portofolii, câte unul de la fiecare partid care formează noul Executiv.

În Cabinetul propus de liberalul Siegfried Mureşan se află şi 10 miniştri care au făcut parte din Guvernul Bolojan. Siegfried Mureșan a depus la Parlament, sâmbătă, forma finală a programului de guvernare și lista miniștrilor. I le-a prezentat vineri și președintelui Nicușor Dan, în cadrul unei întâlniri la Palatul Cotroceni.

Cum arată echipa lui Siegfried Mureșan

Echipa cu care Siegfried Mureşan merge în faţa Parlamentului este alcătuită din:

Mircea Abrudean (PNL) - ministru al Afacerilor Interne şi viceprim-ministru

Radu Miruţă (USR) - ministru al Apărării Naţionale şi viceprim-ministru

Tánczos Barna (UDMR) - ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi viceprim-ministru

Andrea Chiş (independentă) - ministru al Justiţiei

Alexandru Nazare (PNL) - ministru al Finanţelor

Oana Ţoiu (USR) - ministru al Afacerilor Externe

Oana Gheorghiu (PNL) - ministru al Sănătăţii

Cătălin Drulă (USR) - ministru al Transporturilor şi Infrastructurii

Cseke Attila (UDMR) - ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

Raluca Turcan (PNL) - ministru al Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale

Dragoş Pîslaru (PNL) - ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene

Irineu Darău (USR) - ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului

Diana Buzoianu (USR) - ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor

Sebastian Burduja (PNL) - ministru al Energiei

Bulcsú Koppány Ötvös (UDMR) - ministru al Culturii

Mihai Dimian (PNL) - ministru al Educaţiei şi Cercetării

Totodată, secretar general al Guvernului, cu rang de ministru, este propus Dan Reşitnec.

Tot luni, consiliul Politic Naţional al PSD se reuneşte, online, de la ora 10:30, pentru a decide dacă social-democraţii susţin sau nu guvernul propus de premierul desemnat Siegfried Mureşan. Biroul Permanent Naţional al PSD a decis în urmă cu o săptămână să nu susţină Guvernul Mureşan, aceasta fiind recomandarea care trebuie supusă votului în Consiliului Politic Naţional, care este forul politic care ia decizii în situaţii de acest tip, scrie Agerpres.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus de mai multe ori, săptămâna trecută, că parlamentarii social-democraţi nu vor susţine Guvernul propus de Mureşan şi că sunt pregătiţi pentru eventuale alegeri anticipate. El i-a cerut lui Siegfried Mureşan să îşi depună mandatul.