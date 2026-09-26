LIVE UPDATE. Siegfried Mureșan a depus la Parlament forma finală a programului de guvernare și lista miniștrilor

Siegfried Mureșan a depus la Parlament, sâmbătă, forma finală a programului de guvernare și lista miniștrilor. I le-a prezentat vineri și președintelui Nicușor Dan, în cadrul unei întâlniri la Palatul Cotroceni.

Știrea este în curs de actualizare! ”În doar cinci zile am reuşit să depunem un program amplu de 372 de măsuri”, a declarat Mureşan imediat după ce a depus la Parlament programul de guvernare, potrivit News.ro. El a precizat că reforma statului va fi primul lucru pe care Guvernul său îl va face pentru România. Programul final de guvernare al premierului desemnat, Siegfried Mureșan, poate fi citit aici. Recomandări Video Câini-roboți, experimente și tehnologii mai mici decât un virus. „Noaptea ...

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Ce urmează după depunerea programului în Parlament Birourile Permanente ale Camerei Deputaţilor ai Senatului urmează să se întrunească pentru a stabili calendarul acţiunilor pentru învestirea Guvernului: audierea miniştrilor în comisiile de specialitate şi şedinţa comună în care va fi dat votul de învestitură. Programul şi lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, în acest caz fiind vorba despre 233 de voturi. Guvernul Mureşanu nu are la acest moment numărul de vorturi necesar. Articolul 89 din Constituţie prevede că, după consultarea preşedinţilor celor două Camere şi a liderilor grupurilor parlamentare, Preşedintele României poate să dizolve Parlamentul, dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură. Odată cu dizolvarea Parlamentului, începe procedura organizării alegerilor parlamentare anticipate.

Viitorul Executiv va avea trei vicepremieri Cele mai multe ministere le-ar reveni liberalilor, iar la Justiție este propusa o independentă, fostă judecătoare și membră a CSM. Formula de cabinet prezentata presedintelui a fost validată de cele trei partide care îl susțin pe Mureșan. Viitorul Executiv va avea trei vicepremieri, câte unul de la fiecare partid, iar toți vor conduce și câte un minister. Mircea Abrudean, de la PNL, va fi vicepremier și ministru de Interne. Radu Miruță, de la USR, va fi vicepremier și va continua la Apărare, iar Tánczos Barna, de la UDMR, va fi vicepremier și va prelua Agricultura.

Pentru ca PNL și USR și-au dorit portofoliul de la justitie, dar nu au reușit să ajungă la o înțelegere, au mers pe varianta unui independent. Ministerul ar putea fi condus de Andrea Chiș, fostă judecătoare la Curtea de Apel Cluj și fostă membră a Consiliului Superior al Magistraturii. La interne a fost nominalizat Mircea Abrudean, la finanțe Alexandru Nazare, Dragoș Pîslaru la Fonduri Europene și Mihai Dimian la Educație. La Sănătate merge Oana Gheorghiu, iar Sebastian Burduja revine în Guvern și preia Energia. La Muncă se intoarce Raluca Turcan, care a mai condus ministerul în Guvernul Cîțu. USR îl aduce pe Cătălin Drulă la Transporturi, minister pe care l-a condus în 2021. Rămân:-Diana Buzoianu la Mediu, Oana Țoiu la Externe, Radu Miruță la Apărare și Irineu Darău la Economie. Și UDMR își păstrează Dezvoltarea, cu Cseke Attila. Tánczos Barna preia Agricultura și va fi, în același timp, vicepremier, iar la Cultură este propus Koppány Ötvös, care in prezent este secretar de stat in acelasi minister. PSD nu și-a schimbat poziția Pe de alta parte PSD nu și-a schimbat poziția, iar Sorin Grindeanu vorbește deja despre ce ar face dacă mandatul de premier ar ajunge la el. Liderul social-democrat spune că ar încerca să negocieze cu toate partidele. Sorin Grindeanu, președintele PSD: ”Mi-aș dori să existe, să spunem, o colaborare cu PNL-ul cel de dreapta, conservator, creștin, pe care îl știu. PNL este USR. Eu mă așteptam ca joia trecută să fiu desemnat... Dar... asta-i viața”. De partea cealaltă, Mureșan spune că desi nu mai are încredere în PSD, este dispus să mai poarte discuții cu social democrații în urmatoarele zile. Siegfried Mureșan, premier desemnat: ”Noi am avut o înțelegere cu PSD-ul, am scris lucrurile pe hârtie, am avut un contract, un program de guvernare pe care ei l-au încălcat, deși erau în Guvern. Au plecat din Guvern și au depus o moțiune de cenzură împreună cu AUR. Au scris-o împreună, au depus-o împreună, au votat-o împreună, nu s-au ținut de lucrurile pe care le-am agreat. De aceea nu mai avem încredere în ei.”

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